Khoảnh khắc Israel tấn công khu vực có lãnh đạo Hamas. Video: Times of Israel

Theo CNN, sau khi Hamas mở cuộc đột kích bất ngờ vào phía nam Israel hồi tháng 10/2023, Tel Aviv đã tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu vào mọi thủ lĩnh của Hamas, dù ở Gaza hay tại nước ngoài và họ đã hành động theo cam kết đó. Vì vậy, chiến dịch tấn công ở Qatar có thể đã được lên kế hoạch từ lâu.

Brett McGurk, nhà phân tích các vấn đề toàn cầu của CNN, người từng đảm nhiệm các vị trí an ninh quốc gia cấp cao trong chính quyền của Tổng thống George W.Bush, Barack Obama, Donald Trump và Joe Biden cho hay, chiến dịch của Israel tại Qatar không gây bất ngờ nhưng vẫn khiến nhiều người bị sốc vì 3 lý do dưới đây.

Israel công khai nhận trách nhiệm ngay lập tức

Trong chiến dịch tiêu diệt thủ lĩnh Ismail Haniyeh của Hamas tại Tehran, Iran năm ngoái, Israel giữ im lặng và mãi 5 tháng sau, nước này mới đứng ra nhận trách nhiệm. Tuy nhiên, trong vụ không kích các lãnh đạo Hamas ở Qatar hôm 9/9, Israel ngay lập tức thừa nhận những gì đã làm.

Theo ông Brett McGurk, Israel muốn thế giới biết các thủ lĩnh Hamas sẽ bị nhắm đến cho dù ở bất cứ đâu. Nước này thậm chí đã đặt tên cho chiến dịch tiêu diệt thủ lĩnh Hamas là "hội nghị thượng đỉnh hỏa lực". Tel Aviv đã triển khai hơn 10 máy bay chiến đấu, nã hơn 10 vũ khí không đối đất vào một mục tiêu ở thủ đô Doha của Qatar.

Chính Mỹ, Israel đã đề nghị Qatar tiếp đón lãnh đạo Hamas

Cuộc không kích của Israel ở Qatar không nhằm vào một khu phức hợp khủng bố bí mật ở một vùng xa xôi. Đó là cuộc tấn công nhằm vào địa điểm mà Israel và Mỹ đều biết, tại thủ đô của một quốc gia hợp tác chặt chẽ với cả Tel Aviv và Washington. Hành động như vậy chưa từng có tiền lệ.

Các thủ lĩnh Hamas đã có mặt ở Qatar từ trước để đàm phán với phía Israel, nên nơi ở của họ không phải là bí mật. Có một sự hiểu ngầm rằng mặc dù Israel có thể ám sát các lãnh đạo Hamas, song nước này sẽ không làm như vậy vì Qatar đóng vai trò trung gian hòa giải.

Đẩy đàm phán giải cứu con tin vào ngõ cụt

Cách duy nhất để giải cứu những con tin Israel còn lại, đang bị Hamas giam giữ một cách an toàn là đàm phán để đi tới một thỏa thuận. Hiện các con tin đang bị giam ở sâu dưới lòng đất, khiến cho việc giải cứu trở nên khó khăn. Hamas đã tuyên bố công khai rằng, bất cứ nỗ lực giải cứu nào cũng sẽ khiến các con tin tử vong. Nếu không có thỏa thuận, các con tin sẽ không được trả tự do.

Việc đàm phán thỏa thuận đòi hỏi phải có sự tham gia của ban lãnh đạo Hamas tại Doha và thông qua họ để liên lạc với các thủ lĩnh tại Gaza. Cuộc không kích mới nhất của Israel ở Doha có thể khiến tiến trình đó bị đình trệ và Qatar có thể đình chỉ hoặc hạ cấp vai trò trung gian. Trong trường hợp chiến dịch của Israel thành công, có thể sẽ không còn lãnh đạo nào của Hamas ở bên ngoài Gaza có đủ ảnh hưởng cần thiết để đạt được thỏa thuận và đảm bảo tự do cho con tin.