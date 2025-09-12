Theo Axios, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/9 đã tuyên bố rằng việc Israel tấn công Qatar là "không thể chấp nhận được", đồng thời yêu cầu Tel Aviv không lặp lại hành động này.

"Thủ tướng Netanyahu đã không thông báo cho Tổng thống Trump hay bất kỳ cố vấn cấp cao nào trước khi tiến hành không kích Doha. Vụ tấn công này khiến Nhà Trắng không hài lòng, đồng thời gây ra nhiều lo ngại ở Trung Đông", một quan chức Mỹ cho biết.

Về phía Qatar, Doha đã thông báo với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff về việc "đánh giá lại quan hệ hợp tác an ninh với Mỹ", và không loại trừ khả năng tìm kiếm một đối tác mới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Trước đó, Israel đã thực hiện các cuộc không kích táo bạo nhắm vào một cuộc họp của các lãnh đạo cấp cao Hamas tại Doha, Qatar khi họ đang thảo luận về đề xuất do Mỹ bảo trợ nhằm đạt ngừng bắn và trả tự do cho con tin, hướng tới chấm dứt xung đột ở Dải Gaza.

Cùng ngày, Tổng thống Trump cũng đưa ra bình luận về việc UAV Nga bị cáo buộc xâm phạm không phận Ba Lan. Ông chủ Nhà Trắng cho rằng đây có thể là một "sự cố", nhưng cũng tỏ ra không hài lòng với những gì đã xảy ra.

"Đó có thể là một sự cố không mong muốn. Nhưng vì bất kỳ nguyên nhân gì, tôi cũng không cảm thấy hài lòng với tình huống này. Hi vọng mọi thứ sẽ nhanh chóng kết thúc", ông Trump nói.

Vào rạng sáng 10/9, quân đội Ba Lan tuyên bố đã bắn hạ ít nhất 3 UAV của Nga tại thời điểm Moscow tiến hành không kích Ukraine. Tuy vậy, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định họ "không có ý định tấn công bất kỳ mục tiêu nào trên lãnh thổ Ba Lan".