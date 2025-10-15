Cách làm chả cá ngon, đơn giản tại nhà
Chả cá là món ăn được nhiều người Việt yêu thích. Thay vì ăn ngoài quán, bạn có thể tự làm chả cá tại nhà, vừa đảm bảo thơm ngon, chất lượng, vừa yên tâm về vấn đề vệ sinh, an toàn cho sức khỏe.
Chả cá sau khi chiên có thể thưởng thức ngay với cơm hoặc bún đều ngon.
Cách làm chả cá thác lác giòn dai, đơn giản
Chả cá thác lác là một trong những món ngon không thể bỏ qua từ loài cá tươi ngon này. Món chả cá thác lác có thể nấu bún, canh hoặc đem chiên nóng đều hấp dẫn.
Cách làm chả lá lốt đậm vị, thơm ngon tại nhà
Chả lá lốt là món ăn dễ làm mà lại thơm ngon, phù hợp cho những bữa cơm gia đình hoặc bữa tiệc nhỏ.
Món ăn này có vị đậm đà từ thịt, kết hợp với hương thơm của lá lốt và các gia vị, không chỉ người lớn mà trẻ con cũng yêu thích.
Cách làm chả trứng hấp thơm ngon cho ngày bận rộn
Món chả trứng hấp đạt yêu cầu là sau khi hấp sẽ dậy mùi thơm, mặt trên có lớp trứng vàng bắt mắt.
Chả trứng hấp thơm lừng, mềm xốp, trứng béo ngậy lẫn với mộc nhĩ giòn ngọt. Khi ăn sẽ cảm nhận được hương vị thơm ngon và các gia vị vừa ăn.
Bạn có thể ăn kèm chả trứng với cơm trắng hay làm món cơm tấm sườn bì chả đều cực kỳ ngon!