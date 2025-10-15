Cách làm chả cá ngon, đơn giản tại nhà Chả cá là món ăn được nhiều người Việt yêu thích. Thay vì ăn ngoài quán, bạn có thể tự làm chả cá tại nhà, vừa đảm bảo thơm ngon, chất lượng, vừa yên tâm về vấn đề vệ sinh, an toàn cho sức khỏe. Chả cá là món ăn dễ làm, có thể biến tấu từ nhiều loại cá khác nhau như cá thu, cá rô phi... Ảnh: Ari Huyền Daisy Chả cá sau khi chiên có thể thưởng thức ngay với cơm hoặc bún đều ngon. Xem ngay: Cách làm chả cá ngon, đơn giản tại nhà

Cách làm chả cá thác lác giòn dai, đơn giản Chả cá thác lác là một trong những món ngon không thể bỏ qua từ loài cá tươi ngon này. Món chả cá thác lác có thể nấu bún, canh hoặc đem chiên nóng đều hấp dẫn. Xem ngay: Cách làm chả cá thác lác giòn dai, đơn giản

Cách làm chả lá lốt đậm vị, thơm ngon tại nhà Chả lá lốt là món ăn dễ làm mà lại thơm ngon, phù hợp cho những bữa cơm gia đình hoặc bữa tiệc nhỏ. Món ăn này có vị đậm đà từ thịt, kết hợp với hương thơm của lá lốt và các gia vị, không chỉ người lớn mà trẻ con cũng yêu thích. Chả lá lốt là món ngon được nhiều gia đình Việt yêu thích, dễ làm, dễ ăn, dùng kèm cơm nóng hoặc các món như cuốn, bún riêu... Ảnh: Mùa Oải Hương Xem ngay: Cách làm chả lá lốt đậm vị, thơm ngon tại nhà