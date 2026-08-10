- Vịt: 1 con (khoảng 1,2-1,5 kg). Nên chọn vịt xiêm hoặc vịt cỏ, vịt tơ, có phần ức đầy đặn, da vàng óng, không quá béo cũng không quá gầy.

Sau khi chặt, để vịt thật ráo nước. Đây là bước quan trọng giúp vịt khi chiên sẽ giòn hơn và không bị bắn dầu.

Chặt vịt thành từng miếng vừa ăn, khoảng 4-5 cm là hợp lý. Kích thước miếng vịt không nên quá lớn để dễ thấm gia vị và nhanh chín, cũng không nên quá nhỏ để tránh bị nát khi chiên.

Vịt mua về thường có mùi hôi . Để khử mùi, bạn có thể dùng hỗn hợp muối hạt và giấm (hoặc chanh) chà xát đều khắp mình vịt, cả bên trong và bên ngoài. Để khoảng 10-15 phút rồi rửa lại thật sạch dưới vòi nước lạnh. Một cách khác là dùng rượu trắng và gừng đập dập để chà xát, sau đó rửa sạch.

Các bước làm thịt vịt cháy tỏi giòn rụm, thơm ngon

Bước 1: Ướp vịt

Cho thịt vịt đã chặt vào một tô lớn. Thêm tất cả các gia vị ướp đã chuẩn bị: hành, gừng, sả, ớt băm, nước mắm, đường, hạt nêm, tiêu xay, dầu hào, ngũ vị hương (nếu dùng). Dùng tay trộn đều để gia vị thấm vào từng miếng thịt.

Sau đó, dùng màng bọc thực phẩm bọc kín tô và để vịt ướp trong ngăn mát tủ lạnh ít nhất 2-3 tiếng, hoặc tốt nhất là qua đêm để thịt vịt thật sự đậm đà và thơm ngon.

Bước 2: Chiên vịt

Đặt chảo lên bếp, cho lượng dầu ăn đủ để ngập khoảng 1/2 miếng vịt. Đun nóng dầu ở lửa vừa. Để kiểm tra độ nóng của dầu, bạn có thể thả một mẩu tỏi nhỏ vào, nếu tỏi nổi lên và sủi bọt nhẹ là dầu đã đạt độ nóng cần thiết.

Chiên vịt lần 1: Khi dầu nóng, hạ lửa nhỏ hơn một chút và cho từng miếng vịt vào chiên. Chiên mỗi mặt khoảng 5-7 phút cho đến khi miếng vịt vàng đều các mặt. Vớt vịt ra đĩa có lót giấy thấm dầu để loại bỏ bớt dầu thừa.

Chiên vịt lần 2 (bí quyết giòn rụm): Sau khi chiên hết lượt vịt đầu tiên, bạn tăng nhiệt độ hơn một chút. Khi dầu thật nóng, cho vịt đã chiên lần 1 vào chiên lại lần 2. Lần này chỉ chiên nhanh khoảng 2-3 phút mỗi mặt cho đến khi miếng vịt có màu vàng sậm hơn, da vịt phồng rộp và giòn tan. Vớt vịt ra và tiếp tục thấm dầu.

Bước 3: Làm xốt tỏi

Trong một chảo khác, cho khoảng 2-3 muỗng canh dầu ăn vào. Khi dầu nóng, cho tỏi thái lát hoặc đập dập vào phi vàng thơm. Khi tỏi đã vàng giòn và dậy mùi thơm, vớt tỏi ra chén riêng, để ráo dầu.

Giữ lại khoảng 1-2 muỗng canh dầu tỏi trong chảo. Cho tỏi băm còn lại vào phi thơm. Sau đó, cho các nguyên liệu làm xốt tỏi vào: nước mắm, đường, nước cốt chanh (hoặc giấm), tương ớt (nếu dùng) và nước lọc. Đun sôi hỗn hợp xốt, khuấy đều cho đường tan hết và xốt hơi sánh lại. Nêm nếm lại cho vừa khẩu vị.

Bước 4: Hoàn thành món ăn

Cho thịt vịt đã chiên giòn vào chảo xốt tỏi. Đảo đều tay khoảng 1-2 phút cho xốt áo đều và thấm vào thịt.

Sau đó, tắt bếp và cho phần tỏi phi vàng giòn vào, đảo nhẹ một lần nữa. Tránh đảo quá lâu sau khi cho tỏi phi vào vì tỏi sẽ mất độ giòn.