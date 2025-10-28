Một startup Trung Quốc đang làm thay đổi cách thế giới nhìn nhận về giá của robot hình người. Noetix Robotics, sau khi huy động được gần 300 triệu NDT (41 triệu USD) trong vòng gọi vốn Pre-B do Vertex Ventures dẫn đầu, đã trình làng Bumi - robot hình người có giá chỉ 9.998 NDT (khoảng 1.380 USD), rẻ hơn cả một chiếc iPhone 17 Pro Max.

Ở mức giá này, Bumi nằm trong phân khúc thiết bị điện tử tiêu dùng, ngang hàng với smartphone, laptop hoặc tai nghe cao cấp, thay vì thuộc nhóm robot công nghiệp có giá cao gấp 30 - 100 lần như ở Mỹ hay châu Âu.

Theo TechNode, Bumi đã nhanh chóng trở thành cái tên “gây bão” trong thị trường robot Trung Quốc. Chỉ trong 1 giờ sau khi mở bán, hơn 100 đơn hàng đã được đặt và 500 chiếc đầu tiên “cháy hàng” trong vòng 2 ngày trên sàn JD.com.

Robot cao 94 cm, nặng 12 kg, không nhằm thay thế công nhân hay phục vụ tự động toàn diện mà đóng vai trò bạn đồng hành xã hội, hỗ trợ học tập và giáo dục STEM - hướng tiếp cận mới giúp robot bước gần hơn tới người tiêu dùng phổ thông.

Tái thiết kế toàn diện để cắt giảm chi phí

Theo nhà sáng lập Jiang Zheyuan, bí quyết làm robot hình người rẻ hơn cả điện thoại nằm ở ba chiến lược cốt lõi:

Đầu tiên là tự chủ phần cứng. Thay vì mua bo mạch điều khiển và trình điều khiển động cơ từ nhà cung cấp bên ngoài - vốn khiến chi phí tăng và khó tối ưu - Noetix tự thiết kế, giúp đồng bộ giữa phần cứng và phần mềm, đồng thời loại bỏ phần “đội giá” của nhà cung cấp.

Kế đến là tái cấu trúc vật liệu. Thân robot sử dụng vật liệu composite siêu nhẹ, chỉ gia cố kim loại ở các điểm chịu lực. Nhờ đó, trọng lượng toàn bộ chỉ 12 kg, cho phép dùng động cơ nhỏ hơn, pin gọn hơn, giảm chi phí chuỗi từ cơ khí đến năng lượng.

Cuối cùng là nội địa hóa chuỗi cung ứng gần như 100%. Hầu hết động cơ, cảm biến và chip Rockchip đều được sản xuất trong nước, giúp rút ngắn logistics, đẩy nhanh vòng đời sản phẩm và tận dụng mật độ công nghiệp cao của Trung Quốc.

Bumi được thiết kế chủ yếu cho môi trường giáo dục và giải trí, với kích thước vừa phải để tránh hiệu ứng “vực thẳm sinh học” (uncanny valley) ở trẻ nhỏ - hiện tượng khiến người dùng thấy sợ robot quá giống người thật - đồng thời dễ thích nghi trong lớp học và nhà ở.

Robot tích hợp vào hệ sinh thái JD.com Joy Inside 2.0, đồng thời mở API lập trình cho các nhà phát triển, biến Bumi thành nền tảng học tập và sáng tạo mở, thay vì thiết bị khép kín.

Hiện Noetix có hai cơ sở sản xuất tại Bắc Kinh và Thường Châu, dự kiến mở rộng thêm một nhà máy mới và đạt sản lượng 1.000 chiếc/tháng vào cuối năm 2025.

Theo Interesting Engineering, thời kỳ giảm chi phí trong ngành robot hình người đã bắt đầu. Khi các nhà sản xuất như Noetix tập trung vào tính khả dụng và giá thành thực tế, robot từng chỉ xuất hiện trong phòng thí nghiệm nay có thể bước vào ngôi nhà của người tiêu dùng phổ thông và Bumi có thể là dấu hiệu rõ ràng đầu tiên của sự chuyển dịch này.

(Theo Interesting Engineering)