Riềng giúp hũ sung có mùi thơm đặc trưng, tỏi và ớt tạo vị cay nhẹ, tăng hương vị. Hũ thủy tinh sạch, khô ráo giúp hạn chế vi sinh vật gây hỏng, nổi váng trong quá trình lên men.

- 500g sung bánh tẻ (không quá non, không quá già) -1 củ riềng, 1 củ tỏi - 2-3 quả ớt tươi - 30-40g muối hạt - 30-50g đường - 500ml nước đun sôi để nguội - 2-3 thìa canh giấm hoặc nước cốt chanh - Hũ thủy tinh có nắp kín

Để muối sung theo kiểu chua ngọt truyền thống, bạn cần chuẩn bị:

Cách muối sung giòn, ngon

Chọn những quả sung bánh tẻ còn tươi, cuống xanh, vỏ căng, cầm chắc tay. Cắt bỏ cuống, bổ đôi hoặc bổ tư tùy kích thước rồi cho ngay vào thau nước pha khoảng 1 lít nước với 1 thìa canh muối và 2-3 thìa canh giấm hoặc nước cốt chanh. Ngâm sung khoảng 20-30 phút.

Đây là bước quan trọng giúp giảm bớt nhựa, hạn chế phản ứng oxy hóa khiến quả sung bị thâm đen sau khi muối, đồng thời làm giảm vị chát gắt.

Sau khi ngâm, rửa lại 2-3 lần bằng nước sạch rồi để thật ráo.

Pha nước muối bằng cách hòa tan 30-40g muối và 30-50g đường với 500ml nước đun sôi để nguội. Khuấy đến khi tan hoàn toàn. Nếu thích vị chua nhanh hơn, có thể cho thêm 2-3 thìa canh giấm. Lưu ý chỉ thêm giấm sau khi nước đã nguội để hương vị tự nhiên hơn.

Riềng cạo vỏ, thái sợi hoặc lát mỏng. Tỏi bóc vỏ, ớt thái lát.

Xếp lần lượt sung, riềng, tỏi và ớt xen kẽ vào hũ thủy tinh. Đổ nước muối ngập hoàn toàn nguyên liệu, dùng vật nén sạch hoặc túi nước thực phẩm để giữ toàn bộ quả sung luôn chìm dưới mặt nước. Đây là cách giúp hạn chế tiếp xúc với không khí, giảm nguy cơ bị thâm, nổi váng và nấm mốc.

Đậy kín nắp, để ở nơi khô ráo, thoáng mát khoảng 2-3 ngày là có thể dùng. Nếu muốn sung chua đậm hơn, có thể để thêm 1-2 ngày rồi chuyển vào ngăn mát tủ lạnh. Nhiệt độ thấp sẽ làm chậm quá trình lên men, giúp sung giữ được độ giòn và hương vị lâu hơn.