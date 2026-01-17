Vật liệu ngăn thoát nhiệt được quấn quanh các đường ống dẫn của hệ thống sưởi ấm. Ảnh: Kyiv Post

Hãng tin CNN dẫn lời Kateryna Skurydina, một cư dân Kiev cho hay, khi đi ngủ cô thường mặc quần áo giữ nhiệt cộng thêm hai áo len và một khăn quàng cổ. Cô đắp thêm chăn lông vũ dày và hai chăn bông. Tuy nhiên, "vũ khí bí mật" của Skurydina là con mèo Pushok. "Nó có thân nhiệt cao, giống như một bình nước nóng".

Hệ thống sưởi trong căn hộ của Skurydina ở Kiev hầu như bị ngắt kể từ khi Nga phát động cuộc tấn công quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng năng lượng của thành phố vào ngày 8/1, khiến hàng trăm nghìn hộ gia đình, doanh nghiệp và trường học ở thủ đô mất điện.

Nhiệt độ trong tuần này đã giảm xuống -19 độ C và các quan chức Ukraine cho biết, thời điểm các cuộc tấn công của Nga không phải trùng hợp ngẫu nhiên. Thủ tướng Ukraine cho hay, đây là mùa đông khắc nghiệt nhất trong vòng 20 năm.

Giống như hầu hết người Ukraine, Skurydina giờ đã quen với việc sống trong tình trạng mất điện thường xuyên. Cô có nhiều cục sạc dự phòng, thiết bị chống mất điện. Căn hộ của người phụ nữ này chứa đầy nến nhân tạo cấp điện qua USB, đèn Giáng sinh và đèn lồng cắm trại.

Tuy nhiên, cái lạnh thì mới. Trong vài ngày qua, nhiệt độ bên trong tòa nhà của cô ấy đã xuống thấp tới 10 độ C, thấp hơn tới 8 độ so với nhiệt độ trong nhà mà Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị là tốt cho sức khỏe.

Một khu nhà ở Kiev không có điện và hệ thống sưởi ấm cũng không hoạt động. Ảnh: Kyiv Independent

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với ngành năng lượng của đất nước vào 14/1, thừa nhận đó là hậu quả của các cuộc tấn công từ Nga và nhiệt độ cực thấp là rất nghiêm trọng.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết tính đến 15/1, có 300 tòa nhà cao tầng ở thủ đô vẫn chưa có hệ thống sưởi, giảm so với con số 6.000 tòa nhà không có nguồn cung cấp nhiệt một tuần trước đó.

Trong khi Kiev là nơi bị ảnh hưởng nặng nhất thì tình trạng mất điện khẩn cấp cũng xảy ra ở nhiều nơi tại Ukraine. Nhiều trường học phải đóng cửa vì không thể sưởi ấm phòng học đến nhiệt độ an toàn. Các cửa hàng, quán cà phê, vốn là nơi người dân tới để tìm kiếm sự ấm áp, cũng buộc phải đóng cửa.

Chính quyền Kiev và các nơi khác trên khắp Ukraine đã vận hành hàng trăm điểm hỗ trợ, nơi người dân địa phương có thể sưởi ấm, sạc thiết bị và làm việc. Ngoài ra, tại một số khu dân cư trong thời gian mất điện, hàng xóm tụ tập ở sân để cùng nhau nấu ăn và trò chuyện. Các video đang lan truyền trên mạng xã hội cho thấy mọi người nướng thịt, uống đồ nóng và nhảy múa để giữ ấm.

Bộ trưởng Năng lượng Ukraine hôm qua (16/1) cho biết, không còn một nhà máy điện nào ở nước này chưa bị lực lượng Nga tấn công trong suốt cuộc xung đột.