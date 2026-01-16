Theo báo Kyiv Independent, sự thay đổi trên nhằm giải quyết việc Kiev phụ thuộc phần lớn vào Mỹ để có tin tình báo quân sự. Ukraine cho rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dùng tin tình báo quân sự như một đòn bẩy chống lại nước này.

Tổng thống Pháp Macron. Ảnh: EFE/EPA

Tháng 3/2025, sau khi Tổng thống Mỹ Trump công khai chỉ trích người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại Phòng Bầu dục, Washington đã cắt đứt hoàn toàn nguồn cung thông tin tình báo cho Kiev.

Luồng thông tin tình báo nhanh chóng được khôi phục nhưng tới tháng 11/2025, ông Trump một lần nữa dọa cắt đứt nguồn cung cấp nếu tổng thống Ukraine không chấp nhận kế hoạch hòa bình do đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff chuẩn bị với sự hợp tác của Nga.

Bất chấp những lời đe dọa, việc tạm thời cắt đứt liên lạc và mối quan hệ thường xuyên căng thẳng giữa ông Trump và ông Zelensky, Mỹ vẫn chuyển tin tình báo thu thập được cho Ukraine.

Việc các đối tác chia sẻ thông tin tình báo, từ hình ảnh vệ tinh chất lượng cao và mới nhất đến tình báo tín hiệu và an ninh mạng, đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực chống Nga của Ukraine. Với Ukraine, các thông tin về hoạt động và thiết bị của Nga đặc biệt quan trọng.

Tổng thống Pháp Macron hôm 15/1 nhấn mạnh: "Trước đây, Ukraine phụ thuộc nhiều vào tin tình báo của Mỹ. Song, trong năm 2025, 2/3 thông tin Ukraine nhận được do Paris cung cấp".

Trong bài phát biểu năm mới trước binh sĩ Pháp tại căn cứ không quân Istres, ông Macron đã ca ngợi những nỗ lực của châu Âu trong việc tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong bối cảnh Mỹ chấm dứt gần như tất cả các khoản viện trợ mới đối với Kiev.