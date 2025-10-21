Theo Pravda, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 21/10 đã thông báo về việc các khu vực Chernihiv, Sumy và Zaporizhzhia đang rơi vào cảnh mất điện diện rộng sau đợt không kích của Nga.

"Quá trình khắc phục hậu quả đang được tiến hành một cách khẩn trương. Nga đang cố gắng khiến chúng tôi không thể vượt qua mùa đông khi liên tục tấn công các cơ sở năng lượng", ông Zelensky cho biết.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, Ukraine cần thêm các loại vũ khí tầm xa để phòng thủ và gây sức ép buộc Nga phải ngồi vào bàn đàm phán chấm dứt xung đột.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

"Cách đây vài tuần, Nga đã bày tỏ thiện chí đàm phán khi Mỹ để ngỏ khả năng gửi tên lửa Tomahawk cho chúng tôi. Nhưng khi áp lực được cởi bỏ đôi chút, đối phương lại bắt đầu các đợt không kích và trì hoãn đối thoại", ông Zelensky nói.

Theo báo cáo ngày 21/10 của Bộ Năng lượng Ukraine, đợt không kích của Nga đã khiến hàng trăm nghìn người ở vùng Chernihiv rơi vào cảnh mất điện. Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở một số khu vực ở Sumy và Zaporizhzhia.

Lực lượng phòng không Ukraine tiết lộ, Nga đã phóng tổng cộng 2 tên lửa Iskander-M, 4 tên lửa S-300 và 98 UAV vào các vùng lãnh thổ nước này trong 24h qua. Phía Kiev chỉ có thể đánh chặn được 57 UAV của đối thủ.

Mỹ phản đối dùng tài sản đóng băng của Nga để viện trợ Ukraine

Đài RT ngày 21/10 cho biết, các nguồn tin của Bloomberg mới đây đã tiết lộ về việc Mỹ sẽ không tham gia vào kế hoạch tịch thu tài sản Nga để viện trợ Ukraine do Liên minh châu Âu (EU) khởi xướng.

"Phía Mỹ đã thể hiện quan điểm này với các đối tác châu Âu trong cuộc họp của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hồi tuần trước. Washington quan ngại kế hoạch này có thể gây ra sự mất ổn định với thị trường quốc tế", Bloomberg cho biết.

Theo nguồn tin, các quan chức EU sau đó đã bày tỏ sự thất vọng trước việc Mỹ rút lui khỏi kế hoạch, trong bối cảnh Ủy ban châu Âu đang soạn thảo chi tiết cơ chế sử dụng tài sản đóng băng của Nga.

Phương Tây đang đóng băng khoảng 300 tỷ USD tài sản của Nga sau khi xung đột Ukraine bùng phát, trong đó bao gồm 213 tỷ USD được lưu giữ tại trung tâm thanh toán Euroclear có trụ sở ở Bỉ.