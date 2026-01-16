Theo trang tin tức quân sự Militarnyi, trong đoạn video do công ty Wild Hornets công bố, các phi công của Trung đoàn Tên lửa và Pháo phòng không 1020 thuộc Bộ binh Ukraine đã điều khiển UAV STING nhắm trúng phần đuôi của tên lửa R-60, vốn là khu vực chứa máy phát điện turbin, máy phát khí và động cơ duy trì PRD-259.

Vụ va chạm có thể đã gây ra nổ nhiên liệu rắn, làm tên lửa Nga không thể hoạt động được. Đây là lần thứ 3 quân Nga bị phát hiện sử dụng UAV cảm tử có trang bị tên lửa R-60.

Video: Wild Hornet