Cơ quan an ninh Liên bang Nga (FSB) hôm nay (12/1) cho biết đã ngăn chặn âm mưu của Ukraine nhằm đánh bom một cây cầu đường sắt ở vùng Ural của nước này.
Theo trang tin tức quân sự Militarnyi, trong đoạn video do công ty Wild Hornets công bố, các phi công của Trung đoàn Tên lửa và Pháo phòng không 1020 thuộc Bộ binh Ukraine đã điều khiển UAV STING nhắm trúng phần đuôi của tên lửa R-60, vốn là khu vực chứa máy phát điện turbin, máy phát khí và động cơ duy trì PRD-259.
Vụ va chạm có thể đã gây ra nổ nhiên liệu rắn, làm tên lửa Nga không thể hoạt động được. Đây là lần thứ 3 quân Nga bị phát hiện sử dụng UAV cảm tử có trang bị tên lửa R-60.
Video: Wild Hornet
Ukraine tấn công 3 giàn khoan dầu của Nga ở biển Caspi. Mosow lần đầu triển khai UAV Geran-5 trong các cuộc không kích nhắm vào lãnh thổ của Kiev.
Quân đội Nga đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) để tìm kiếm và bắn nổ một pháo phòng không tự hành Gepard của lực lượng Ukraine.