Quân Nga dường như đã vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ hàng chục binh sĩ Ukraine ở nhiều vị trí khác nhau. Tuy nhiên, trên thực tế, đó là vũ khí bí mật của Quân đoàn 3 - robot xạ thủ súng máy DevDroid TW 12.7 của Kiev.

Theo báo Telegraph, xe mặt đất không người lái này nhỏ gọn như một chiếc máy cắt cỏ, được trang bị súng máy M2 Browning cỡ nòng 50mm và do một người lính điều khiển từ xa, ở khoảng cách lên đến 24km. Robot có thể vượt qua địa hình gồ ghề với tốc độ 2,1 km/h nhờ hệ thống dẫn đường tự động, vận hành bằng trí tuệ nhân tạo (AI) hoặc điều khiển từ xa.

Một chỉ huy Ukraine cho hay chiến công trên đã đánh dấu một chương mới trong xung đột hiện đại, khi các cuộc tấn công liên tiếp của Nga có thể bị đáp trả và đẩy lùi mà không làm binh sĩ Ukraine nào gặp nguy hiểm.

Mykola “Makar” Zinkevych, chỉ huy Đại đội tấn công NC-13 của Ukraine nhận định những cỗ máy như vậy "sẽ thay đổi cục diện các hoạt động tác chiến". Đại đội tấn công NC-13 là một đơn vị thuộc Quân đoàn 3, chuyên về các phương tiện mặt đất không người lái (UGV).

Theo chỉ huy Zinkevych, đơn vị của ông đã triển khai robot xạ thủ súng máy DevDroid TW 12.7 tại nhiều vị trí trong suốt 45 ngày đóng quân ở một địa điểm không được tiết lộ. Cứ 2 ngày một lần, UGV này sẽ rời vị trí để một đội ngũ trú ẩn cách tiền tuyến khoảng 4km bảo dưỡng và tiếp đạn.

Được giao nhiệm vụ nã hỏa lực không ngừng nghỉ, robot xạ thủ súng máy đã đứng vững trước lực lượng Nga, ngăn chặn các cuộc tấn công và bảo vệ những người lính phía sau. DevDroid TW 12.7 có tầm hoạt động lên đến 24km và chủ yếu được điều khiển từ xa bằng tín hiệu vô tuyến, cho phép các binh sĩ Ukraine vận hành khí tài từ khoảng cách an toàn.

Ngoài điều khiển thủ công, UGV này còn được trang bị trí AI cho phép tự thiết lập đường đi ở vùng chiến sự. Các video về hoạt động của DevDroid TW 12.7 cho thấy robot di chuyển trên địa hình hiểm trở và bắn nhiều phát đạn nhanh về phía các vị trí của Nga.

Tại Ukraine, máy bay không người lái (UAV) và UGV ngày càng đảm nhiệm nhiều vai trò trước đây thường do binh lính thực hiện, bao gồm trinh sát, cung cấp hỏa lực và giữ vị trí trên tiền tuyến với sự hiện diện tối thiểu của con người.