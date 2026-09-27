Mô hình truyền thông “Một nền tảng - Nhiều giá trị"

Trong dòng chảy chuyển đổi số quốc gia, một câu hỏi cốt lõi đã luôn được đặt ra, đó là: “Điều gì thực sự quyết định tốc độ phát triển kinh tế số và xã hội số ở cấp cơ sở?”. Hạ tầng công nghệ, dữ liệu hay các nền tảng số là những điều kiện quan trọng và cần thiết, tuy nhiên vẫn chưa đủ. Một yếu tố có ý nghĩa quyết định sống còn chính là làm thế nào để người dân, doanh nghiệp và cộng đồng hiểu, tin tưởng và chủ động tham gia vào tiến trình chuyển đổi số.

Thực tế cho thấy, nếu chính sách vẫn chỉ được truyền đạt theo cách truyền thống, nếu những giá trị văn hóa của địa phương chưa hiện diện mạnh mẽ trên không gian số và nếu các hộ kinh doanh vẫn còn lúng túng trước những thay đổi của môi trường kinh doanh số, thì khoảng cách từ chủ trương đến hành động thực tiễn sẽ còn rất xa nhau.

Nhận diện rõ "khoảng cách" đó, chính quyền phường Hoàn Kiếm đã chủ động chọn một hướng đi mang tính đột phá: Xây dựng và đưa vào hoạt động trạm truyền thông số DLocals Studio từ cuối tháng 3/2026. Đây không đơn thuần là một phòng livestream hay kênh mạng xã hội giải trí, mà được định vị là một không gian kết nối số chính quy giữa chính quyền với công dân, hộ kinh doanh và các giá trị di sản văn hóa địa phương.

Phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã xây dựng trạm truyền thông số DLocals Studio với định hướng tạo một không gian kết nối số giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp và các giá trị văn hóa của địa phương.

Thay vì đầu tư dàn trải hay xây dựng các mô hình riêng lẻ gây lãng phí nguồn lực, DLocals Studio khởi đầu bằng tư duy quản trị hiện đại "Một nền tảng - Nhiều giá trị". Chỉ trên một nền tảng truyền thông số chính quyền cơ sở, Hoàn Kiếm đã tích hợp đồng thời 3 trụ cột phát triển cốt lõi gồm: Chính quyền số - Nói ngôn ngữ của dân; Kinh tế số - Đồng hành cùng hộ kinh doanh; Văn hóa số - Đánh thức di sản phố cổ.

Trong đó, với chính quyền số, phường Hoàn Kiếm đã chuyển hóa những văn bản chính sách phức tạp thành nội dung dễ hiểu, dễ tiếp cận; qua đó góp phần đưa chủ trương, chính sách đến gần hơn với cuộc sống. Điển hình là chương trình livestream truyền thông chính sách "Hoàn Kiếm đồng hành – Hiểu đúng chính sách - Vững bước kinh doanh" với 3 phiên vào buổi tối từ 20h - 23h tập trung vào những nội dung trọng tâm về chuyển đổi phương pháp kê khai thuế cho hộ kinh doanh.

Về kinh tế số, trạm truyền thông còn trực tiếp hỗ trợ hộ kinh doanh và doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, tiếp cận các kỹ năng truyền thông số, bán hàng trực tuyến và từng bước thích ứng với môi trường kinh doanh số.

Để phát triển văn hóa số và đánh thức di sản phố cổ, trạm truyền thông DLocals Studio đã kể những câu chuyện về Hoàn Kiếm bằng ngôn ngữ số, quảng bá di sản, lễ hội, nghề truyền thống và hình ảnh phố cổ, qua đó góp phần phát triển du lịch và lan tỏa bản sắc văn hóa của địa phương.

Cụ thể, qua phiên livestream chủ đề "Trăng rằm phố cổ - Hà Nội trong tôi", các hoạt động văn hóa truyền thống như múa lân sư tử, nặn tò he, tìm hiểu một số di tích văn hóa lịch sử tiêu biểu như Đình Nam Dương, Đình Kim Ngân, di tích quốc gia cấp đặc biệt Đền Bạch Mã, đi chợ Trung thu truyền thống, tham gia rước đèn quanh Hồ Hoàn Kiếm đã được đưa lên nền tảng số.

Truyền thông những điều người dân cần biết và muốn xem

Một điểm sáng của mô hình trạm truyền thông DLocals Studio là vai trò kiến tạo, định hướng và điều phối của chính quyền. Chính quyền phường Hoàn Kiếm đã chủ động huy động nguồn lực xã hội, kết nối các tổ chức đồng hành trong lĩnh vực văn hóa và công nghệ. Sự kết hợp chiến lược giữa chính quyền địa phương với Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam - đơn vị khởi nguồn ý tưởng truyền thông văn hóa và TikTok Việt Nam - đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ, đã tạo nên thế “kiềng ba chân” vững chắc.

Từ bước thử nghiệm vào tháng 8/2025 cho đến thời điểm trạm truyền thông số DLocals Studio ra mắt chính thức ngày 30/3/2026, tính hiệu quả của mô hình đã được chứng minh bằng những con số thực chứng đầy sức nặng: 100% giỏ hàng trực tuyến gồm ô mai, bánh Trung thu, tò he của 3 đơn vị tham gia livestream đã được bán hết ngay trong phiên phát sóng đầu tiên; hơn 16.500 người theo dõi và 45.900 lượt yêu thích trên kênh TikTok của phường; 42 triệu lượt tiếp cận và tương tác qua các chuỗi livestream văn hóa, truyền thông chính sách; hơn 250.000 lượt tiếp cận riêng với các video truyền thông về chính sách thuế.

Những con số biết nói kể trên khẳng định một thực tế: Khi chính sách được truyền tải bằng phương thức phù hợp với nhịp sống số, rào cản hành chính được xóa bỏ để nhường chỗ cho sự chủ động đón nhận từ cộng đồng.

Bài học lớn nhất rút ra từ mô hình DLocals Studio không nằm ở kết quả ban đầu, mà ở định hướng đổi mới cách truyền thông cơ sở, đưa trạm truyền thông trở thành nền tảng đồng hành cùng chuyển đổi số địa phương. Hoàn Kiếm đã đặt ra một phương châm hành động mang tính bước ngoặt: "Không hướng tới truyền thông nhiều hơn, mà hướng tới truyền thông đúng những điều người dân cần biết và muốn xem; lựa chọn những vấn đề gắn với đời sống dân sinh và được xã hội quan tâm để thể hiện bằng ngôn ngữ số, dễ hiểu, dễ tiếp cận và có tính tương tác”.

Bà Nguyễn Hồng Trang, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm giới thiệu về trạm truyền thông số DLocals Studio tại hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế số, xã hội số trên địa bàn Thủ đô hồi cuối tháng 6/2026.

Những chủ đề gần gũi, thiết thực gắn với cuộc sống hàng ngày của người dân sẽ tiếp tục được DLocals Studio tập trung truyền tải, chẳng hạn như hướng dẫn hộ kinh doanh bảo đảm an toàn thực phẩm trong điều kiện mặt bằng nhỏ của phố cổ, tư vấn chăm sóc sức khỏe người cao tuổi khi dân số Hoàn Kiếm bị già hóa.

Cùng với đó, DLocals Studio duy trì không gian đồng hành với hộ kinh doanh và doanh nghiệp trong việc quảng bá sản phẩm, xây dựng thương hiệu, lan tỏa những câu chuyện kinh doanh chân thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số từ chính lợi thế và bản sắc của địa phương.

Về văn hóa, trạm truyền thông cũng sẽ tiếp tục khai thác chiều sâu của di sản, nghề truyền thống, ẩm thực, lễ hội và đời sống phố cổ để xây dựng những nội dung số có chất lượng, góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô, thu hút du khách và lan tỏa các giá trị văn hóa bằng những phương thức tiếp cận mới.

Đáng chú ý, trạm truyền thông DLocals Studio đang được định hướng trở thành một không gian mở để kết nối các nhà sáng tạo nội dung, chuyên gia, nghệ nhân, hộ kinh doanh và cộng đồng cùng tham gia sáng tạo những nội dung tích cực, qua đó tạo thêm động lực cho quá trình phát triển kinh tế số và xã hội số từ chính cộng đồng địa phương.

Điều quan trọng hơn cả là cách tiếp cận mới về truyền thông cơ sở của Hoàn Kiếm có thể gợi mở cho những địa phương khác hướng đổi mới hoạt động truyền thông trên môi trường số. Mỗi địa phương, tùy theo điều kiện thực tiễn, nguồn lực và bản sắc riêng, có thể chọn xây dựng những không gian kết nối số phù hợp với người dân, doanh nghiệp và các giá trị văn hóa của địa phương.

Điểm khác biệt của trạm truyền thông số DLocals Studio không nằm ở hệ thống thiết bị hay công nghệ, mà nằm ở cách thiết kế mô hình: Một nền tảng, kết nối nhiều chủ thể và tạo ra nhiều giá trị.