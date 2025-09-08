Sân bay Ramon của Israel bị hư hại sau vụ tấn công của UAV. Video: Times of Israel

Tờ Times of Israel dẫn tin từ quân đội nước này cho hay, họ đang điều tra vụ việc xảy ra hôm 7/9 để tìm ra lý do tại sao máy bay chở đầy chất nổ lại không bị phát hiện. Dù được coi là sân bay quốc tế nhưng hầu hết các chuyến bay đến và đi từ sân bay Ramon đều là chuyến bay nội địa.

Theo dịch vụ cấp cứu Magen David Adom, một người đàn ông 63 tuổi bị thương nhẹ do mảnh vỡ từ vụ nổ. Ngoài ra, một số người khác phải được điều trị chứng lo âu cấp tính.

Ban quản lý sân bay Ramon cho hay, UAV đã đâm vào nhà ga hành khách tại sân bay Ramon và gây ra thiệt hại. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy, nhiều mảnh kính và các mảnh vỡ khác tại khu vực kiểm tra hành lý. Một đám khói đen dày đặc đã bốc lên, bao trùm nhà ga và nhiều người chạy đi tìm chỗ ẩn nấp.

Kết quả điều tra sơ bộ của không quân Israel hé lộ, radar đã phát hiện UAV của nhóm Houthi nhưng lực lượng phòng không không coi đó là mối đe dọa. Kết quả là còi báo động không được kích hoạt, không có nỗ lực bắn hạ nào diễn ra và cuối cùng là UAV đã đâm xuống sân bay.

Quân đội Israel cho hay, không có dấu hiệu nào cho thấy hệ thống phát hiện bị trục trặc và việc không bắn hạ UAV là lỗi con người, thay vì máy móc. Tướng không quân Tomer Bar đã lên kế hoạch thực hiện một cuộc điều tra sâu hơn về vụ tấn công của UAV.

Năm 2024, một vụ việc tương tự cũng xảy ra. Khi đó, một UAV của nhóm Houthi đã được nhận diện nhưng không bị coi là mối đe dọa. Kết quả là, UAV này đã tấn công một tòa nhà ở Tel Aviv khiến một người tử vong.

Quân đội Israel xác nhận, Houthi đã phóng hàng trăm UAV vào nước này, nhưng 98% trong số đó đã bị đánh chặn.