VFF đạt thỏa thuận với Ban quản lý Khu Liên hợp Thể thao Mỹ Đình về việc thuê SVĐ Mỹ Đình để tổ chức các trận đấu sân nhà của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026. Ở kỳ ASEAN Cup 2024, thầy trò HLV Kim Sang Sik thi đấu trên SVĐ Việt Trì, Phú Thọ.

Đây là tin vui với tuyển Việt Nam khi Xuân Son và các đồng đội được thi đấu dưới sự cổ vũ của hơn 4 vạn khán giả (gấp đôi sân Việt Trì). Bên cạnh đó, sân Mỹ Đình cùng từng hai lần chứng kiến tuyển Việt Nam vô địch giải Đông Nam Á vào các năm 2008 và 2018.

Tuyển Việt Nam quyết bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup. Ảnh: S.N

Tại ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam nằm ở bảng A cùng các đối thủ Indonesia, Singapore, Campuchia và đội thắng play-off giữa Timor Leste vs Brunei.

ASEAN Cup 2026 thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt sân nhà - sân khách, diễn ra từ 24/7 đến 8/8. Bốn đội đứng đầu hai bảng vào bán kết. Các trận đấu bán kết và chung kết đều đá lượt đi - lượt về.

Theo lịch thi đấu, tại vòng bảng, tuyển Việt Nam tiếp đón Singapore và Campuchia, trong khi làm khách trên sân của Indonesia và đội thắng trong cặp đấu giữa Timor Leste vs Brunei.

Tuyển Việt Nam dự kiến tập trung vào cuối tháng 6, sau đó có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc trước khi về nước bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup.