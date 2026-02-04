Cầu thủ Việt kiều tỏa sáng

Sau quãng nghỉ dài, LPBank V-League trở lại với khá nhiều trận đấu có chất lượng chuyên môn ổn. Tuy nhiên, tâm điểm của vòng 12 lại nằm ở các cầu thủ Việt kiều.

Những cái tên như Khoa Ngô, Lee Williams hay Trần Thành Trung đều để lại dấu ấn rõ nét, góp phần quan trọng vào chiến thắng cùng đội bóng của họ hoặc chứng minh được giá trị bản thân khi trở về Việt Nam chơi bóng.

Lee Williams (ảnh) hay Khoa Ngô, Trần Thành Trung vừa có vòng đấu rực sáng

Và không ngạc nhiên khi màn thể hiện ấy nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới chuyên môn, đồng thời đặt ra kỳ vọng về khả năng đóng góp cho các cấp độ đội tuyển trong tương lai gần.

Càng hy vọng hơn khi tất cả những cầu thủ Việt kiều nói trên đều còn rất trẻ, thay vì trở về “quê cha, đất Tổ” khi đã qua thời kỳ đỉnh cao giống những đàn anh đi trước.

Vì sao HLV Kim Sang Sik chưa vội mừng?

Tuy nhiên, với HLV Kim Sang Sik, những màn trình diễn ấn tượng ở cấp CLB vẫn chưa đủ để thuyền trưởng người Hàn Quốc vội vàng lạc quan. Thực tế, V-League và ĐTQG là hai môi trường rất khác nhau.

Việc tỏa sáng trong một vài trận đấu chưa thể bảo chứng cho sự ổn định lâu dài, yếu tố mà BHL tuyển Việt Nam hay bản thân ông Kim Sang Sik đặc biệt coi trọng trong thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên để các cầu thủ Việt kiều thuyết phục HLV Kim Sang Sik lại là điều không dễ dàng

Bên cạnh đó, bài toán hòa nhập cũng là dấu hỏi lớn. Các cầu thủ Việt kiều, dù sở hữu nền tảng tốt, vẫn cần thời gian để thích nghi với cường độ và yêu cầu chiến thuật đặc thù ở V-League. Không ít trường hợp trước đây cho thấy, từ kỳ vọng lớn đến đóng góp thực tế là quãng đường không hề ngắn.

Chưa kể, HLV Kim Sang Sik cũng đang đối mặt với áp lực cân bằng lực lượng. Sự xuất hiện của cầu thủ Việt kiều mang đến thêm lựa chọn, nhưng đồng thời buộc ông phải tính toán kỹ lưỡng để tránh xáo trộn cấu trúc đội hình và tâm lý cầu thủ nội. Trong bối cảnh tuyển Việt Nam đang chịu ảnh hưởng bởi chấn thương và quá trình trẻ hóa, mọi quyết định nhân sự đều cần sự thận trọng.

Vì thế, thay vì vội mừng, nhà cầm quân người Hàn Quốc có lý do để quan sát thêm về sự ổn định, khả năng duy trì phong độ và mức độ phù hợp với kế hoạch dài hạn quan trọng thay vì chỉ nhìn vào 1 vài khoảnh khắc loé sáng.

Cầu thủ Việt kiều đã phát đi tín hiệu tích cực, nhưng để thực sự trở thành lời giải cho tuyển Việt Nam hoặc có thể khoác áo U23 Việt Nam rõ ràng vẫn cần chứng minh nhiều hơn nữa.