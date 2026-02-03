“Tôi thực sự rất tự hào về các cầu thủ và về giải đấu mà chúng tôi đã trải qua. Nhưng tôi không hài lòng với kết quả hôm nay, bởi tôi cho rằng tuyển futsal Việt Nam xứng đáng giành ít nhất một trận hòa, thậm chí là chiến thắng”, HLV Diego Giustozzi nói sau trận thua Indonesia 2-3 ở tứ kết.

“Chúng tôi làm mọi thứ để thắng trận. Tôi không hài lòng với kết quả cuối cùng, nhưng rất hài lòng với màn trình diễn của đội, cả ở khía cạnh cá nhân lẫn lối chơi tập thể. Tôi tin rằng đội đang đi đúng hướng”, ông thầy người Argentina nhấn mạnh.

HLV Diego Giustozzi không hài lòng về kết quả trận đấu. Ảnh: VFF

Sau khi hành trình của tuyển futsal Việt Nam tại giải futsal châu Á 2026 khép lại, HLV Diego Giustozzi nhấn mạnh: “Futsal Việt Nam có hiện tại và có tương lai. Nhưng vào thời điểm này, chúng ta cần đưa ra những quyết định rất quan trọng. Các cầu thủ cần thêm kinh nghiệm, cần được thi đấu nhiều hơn, trải qua nhiều hoàn cảnh và thử thách khác nhau. Tôi tin Việt Nam là một đội bóng rất tốt”.

Trong khi đó, đội trưởng Nguyễn Mạnh Dũng bày tỏ sự tiếc nuối: “Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội hơn đối thủ nhưng chỉ ghi được 2 bàn, trong khi Indonesia ghi 3 bàn thắng".