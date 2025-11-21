Ban kỷ luật AFC vừa đưa ra án phạt 5.000 USD (khoảng 125 triệu đồng) với CLB CAHN và Bắc Kinh Quốc An sau màn xô xát xảy ra giữa hai đội tại vòng bảng AFC Champions League Two 2025/26.

Ở trận đấu diễn ra vào ngày 18/9 tại Bắc Kinh (Trung Quốc), các cầu thủ CAHN và Bắc Kinh Quốc An có màn xô xát khiến trận đấu phải gián đoạn tới vài phút.

Vụ ẩu đả giữa cầu thủ CAHN và Bắc Kinh Quốc An. Ảnh: Beijing Shooting

Nguồn cơn là từ tình huống Rogerio Alves của CAHN và He Yupeng va chạm ở sát biên phút 80. Cầu thủ đội chủ nhà sau đó cố tình nằm sân để câu giờ dù được đội ngũ y tế chăm sóc. Stefan Mauk của CAHN yêu cầu đối thủ di chuyển ra ngoài trong khi Alan cầm chân He Yupeng kéo ra khỏi đường biên. Xô xát xảy ra nhưng truyền hình kịp né quay cảnh hỗn loạn.

Trên khán đài, các CĐV chủ nhà liên tục có những lời lẽ kích động, ném chai lọ xuống sân. Sau tình huống này, trọng tài phải rút tới 4 thẻ vàng cảnh cáo cầu thủ 2 đội. Trận đấu khép lại với tỉ số hòa 2-2.