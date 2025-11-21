Sau khi cùng U22 Việt Nam về nước từ giải Panda Cup 2025 tại Trung Quốc, Văn Trường được các bác sĩ đưa tới bệnh viện kiểm tra lại chấn thương đứt bán phần dây chằng trước đầu gối. Kết quả, anh bị nặng hơn dự kiến, phải tiến hành phẫu thuật.

Đây thực sự là "tin dữ" với U22 Việt Nam, Hà Nội FC và Văn Trường. Trước đó, khi kiểm tra tại Trung Quốc, anh được các bác sĩ thông báo chỉ cần tập hồi phục, không phải tiến hành phẫu thuật.

Văn Trường có vai trò rất quan trọng ở U22 Việt Nam.

Như vậy, Văn Trường không chỉ lỡ hẹn với SEA Games, mà anh dự kiến phải nghỉ gần 1 năm. Sự vắng mặt của Văn Trường là tổn thất lớn với U22 Việt Nam trong chiến dịch "săn vàng" tại Đại hội thể thao Đông Nam Á sắp tới trên đất Thái Lan, bên cạnh đó là VCK U23 châu Á 2026.

Chấn thương của Văn Trường xảy ra ở phút 77 trong trận đấu gặp U22 Hàn Quốc tại Panda Cup 2025. HLV Đinh Hồng Vinh cho biết học trò của ông có pha tiếp đất không tốt sau khi va chạm với cầu thủ đối phương.

Theo kế hoạch, U22 Việt Nam hội quân trở lại vào ngày 23/11 tại Vũng Tàu. Sau khi làm xong nhiệm vụ ở tuyển Việt Nam trận gặp Lào, HLV Kim Sang Sik dồn sức cùng U22 Việt Nam tranh HCV SEA Games. U22 Việt Nam sang Thái Lan vào ngày 2/12.