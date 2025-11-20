Sau trận thắng Lào 2-0 tại vòng loại cuối Asian Cup 2027, tuyển Việt Nam về nước trong chiều 20/11. Ngay sau khi về tới sân bay Nội Bài (Hà Nội), HLV Kim Sang Sik chia tay các cầu thủ để "tiếp quản" đội U22 Việt Nam từ trợ lý Đinh Hồng Vinh.

Trận gặp Lào cũng là trận đấu cuối cùng của tuyển Việt Nam trong năm 2025. Theo lịch thi đấu, phải tới cuối tháng 3/2026, Xuân Son cùng các đồng đội mới hội quân trở lại chuẩn bị cho trận quyết đấu với Malaysia. Như vậy, HLV Kim Sang Sik chia tay tuyển Việt Nam trong khoảng 4 tháng.

Tuyển Việt Nam chia tay Lào về nước. Ảnh: Nhật Đoàn, Huy Thọ

Thời gian tới, chiến lược gia người Hàn Quốc có rất nhiều công việc ở đội U22 Việt Nam. Theo đó, HLV Kim Sang Sik cùng các học trò tập luyện tại Vũng Tàu trước khi di chuyển sang Thái Lan vào ngày 2/12 tham dự SEA Games 33. Tại giải đấu này, U22 Việt Nam đá trận ra quân gặp U22 Lào (4/12), sau đó gặp U22 Malaysia (11/12).

Sau khi dẫn dắt tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024, cùng U23 Việt Nam lần thứ 3 liên tiếp vô địch Đông Nam Á và giành vé dự VCK U23 châu Á, thầy trò HLV Kim Sang Sik làm tất cả giành tấm HCV SEA Games.

HLV Kim Sang Sik tạm chia tay tuyển Việt Nam trong 4 tháng. Ảnh: Hải Hoàng

Tuy nhiên, U22 Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức khi phải vượt qua vòng bảng trước sự cạnh tranh của Malaysia, sau đó có thể là Indonesia, Thái Lan. HLV Kim Sang Sik cũng không có được lực lượng mạnh nhất khi mới đây mất Văn Trường vì chấn thương dây chằng đầu gối.

Ngay sau SEA Games 33, U22 Việt Nam (khi đó được gọi là U23 Việt Nam) bước vào chiến dịch VCK U23 châu Á 2026 (diễn ra vào tháng 1 năm sau). Ở giải đấu châu lục, U23 Việt Nam nằm ở bảng A cùng với chủ nhà Saudi Arabia - nhà vô địch năm 2022, Jordan và Kyrgyzstan.

Video tuyển Việt Nam 2-0 Lào (nguồn VTV):