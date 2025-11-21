HLV Kim Sang Sik thay đổi

Thay đổi đầu tiên có thể nhận thấy rõ nhất ở trận đấu với tuyển Lào của HLV Kim Sang Sik là về sơ đồ chiến thuật với việc nhà cầm quân người Hàn Quốc không còn dùng 3 trung vệ như trước.

Tất nhiên, đây không phải lần đầu tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik dùng sơ đồ 4-1-4-1 (hiệp 1) và 4-4-2 (hiệp 2). Nhưng có những khác biệt bởi nó được sử dụng ngay từ đầu, thay vì điều chỉnh tuỳ vào diễn biến trận đấu như trước.

HLV Kim Sang Sik có những điều chỉnh khác biệt

Không dừng lại ở sơ đồ, cách vận hành của tuyển Việt Nam cũng điều chỉnh. Thay vì những ra biên hoặc vượt tuyến đưa bóng ra sau lưng hàng phòng ngự đối phương một cách máy móc, tuyển Việt Nam có ý đồ phối hợp các đường ban bật một-hai chạm nhanh để hướng thẳng đến khung thành.

Đây là nỗ lực đáng ghi nhận của HLV Kim Sang Sik nhằm mang đến một lối chơi trực diện, ít rườm rà hơn. Dù không trực tiếp mang lại bàn thắng trong hiệp một, nhưng ý đồ chiến thuật đã được xác lập: tuyển Việt Nam phải thoát khỏi sự cũ kỹ.

Vì đâu tuyển Việt Nam chưa đổi thay

Mấu chốt ở chỗ, thay đổi của HLV Kim Sang Sik đều trở nên vô nghĩa khi không được các cầu thủ thực thi một cách trọn vẹn. Thực tế cho thấy, dù kiểm soát bóng nhiều nhưng tuyển Việt Nam chỉ chơi khởi sắc theo từng thời điểm, còn phần lớn trận đấu vẫn thể hiện sự lúng túng và thiếu mạch lạc.

Mặc dù có những thời điểm khởi sắc nhờ sự xuất hiện của Xuân Son hay Tuấn Hải trong hiệp hai, nhưng tựu trung lại, lối chơi của tuyển Việt Nam vẫn lúng túng và dễ đoán. Các cầu thủ tỏ ra bế tắc, thiếu sự sáng tạo cần thiết để phá vỡ khối phòng ngự số đông của Lào.

Nhưng tuyển Việt Nam vẫn chưa thể bay cao

Và vấn đề then chốt nhất, điều chưa bao giờ được cải thiện dưới thời HLV Kim Sang Sik (kể cả U22 Việt Nam) chính là khả năng dứt điểm. Việc các tiền đạo liên tục bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn thì mọi ý đồ chiến thuật dù hay đến mấy cũng trở nên vô nghĩa.

HLV Kim Sang Sik xứng đáng nhận được sự ghi nhận cho những nỗ lực thay đổi khi dũng cảm từ bỏ lối mòn và thử nghiệm một hướng đi mới. Tuy nhiên, trận đấu với Lào cho thấy, thay đổi từ HLV là chưa đủ.

Vấn đề dường như nằm ở sự thích ứng của các cầu thủ tuyển Việt Nam, ở tư duy chiến thuật cứng nhắc, và trên hết là chất lượng chuyên môn không đảm bảo ở khâu then chốt nhất: ghi bàn.

Về lý thuyết, ông Kim Sang Sik vẫn còn thời gian, nhưng áp lực sẽ là rất lớn. Nếu những "cựu binh" vẫn thể hiện phong độ ảm đạm như trong trận thắng Lào thất vọng 2-0 vừa qua thì tương lai của thuyền trưởng người Hàn Quốc và cả tuyển Việt Nam sẽ còn nhiều câu hỏi khó có lời đáp.