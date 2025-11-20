Trước bê bối vụ giả hồ sơ 7 cầu thủ nhập tịch ngày một diễn ra theo chiều hướng xấu, chuyên gia bóng đá Datuk Pekan hi vọng FAM (Liên đoàn bóng đá Malaysia) cuối cùng có thể đối diện với thực tế - nhận lỗi, chịu trách nhiệm, từ đó bóng đá Malaysia mới có thể từng bước khắc phục, làm lại.

Gabriel Palmero (áo vàng), một trong 7 cầu thủ nhập tịch trong vụ bê bối làm giả hồ sơ của bóng đá Malaysia. Ảnh: The Star

Hiện thời, sau án phạt được FIFA gửi bằng văn bản dài 64 trang đến FAM, vẫn chưa có cá nhân nào đứng ra nhận lỗi. Báo chí Malaysia đưa tin, tổ chức này thậm chí vẫn muốn tốn tiền của để kháng cáo lên CAS – Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế, điều mà các chuyên gia đặt câu hỏi, để làm gì, khi ngày càng lộ ra những cái sai không thể bào chữa?

Chưa kể, trong văn bản ấy, FIFA tiết lộ, FAM thừa nhận giấy khai sinh của các cầu thủ nhập tịch, vốn có ông bà đều thuộc Argentina, Brazil, Hà Lan hoặc Tây Ban Nha đã được 'phù phép' thành Malaysia.

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) hiện tiến hành điều tra toàn diện về FAM và bóng đá Malaysia. Không những vậy, bởi tính chất nghiêm trọng của vụ việc làm giả hồ sơ 7 cầu thủ nhập tịch này, FIFA còn giao cho Ủy ban Kỷ luật thông báo vụ việc tới các cơ quan chức tại Malaysia, Argentina, Brazil, Hà Lan và Tây Ban Nha.

“FIFA đã phơi bày hành vi sai trái của FAM, khiến họ bị vạch trần hoàn toàn. Cơ quan quyền lực cao nhất bóng đá thế giới đã đưa ra một thông báo toàn diện và giọng điệu của họ cho thấy rất tức giận và thất vọng với FAM”, tờ New Straits Times trích lời chuyên gia Datuk Pekan Ramli.

Vị này nêu thêm: “FIFA đang nói: ‘Các ông đã nói dối’. Đây là vụ việc đáng xấu hổ liên quan đến các cơ quan chính phủ và đặc ra những câu hỏi về quản trị tốt. Thật đáng thất vọng. Và FIFA không hài lòng vì không thấy ai đứng ra chịu trách nhiệm về vấn đề này.

FIFA muốn xử phạt những cá nhân gây ra vụ bê bối và yêu cầu FAM không bao che cho bất kỳ ai. FAM cần nghĩ đến bóng đá Malaysia, chứ không phải là một cá nhân nào đó. Sai là sai, không có lý do gì để biện minh cả”.

Tuyển Malaysia 'đi tắt' trong việc nhập tịch cầu thủ và đang bị FIFA phạt nặng. Ảnh: Bernama

Còn chuyên gia Zulakbal Abdul Karim thì chỉ ra sự thật phũ: trò ‘bẩn’ của FAM – đi đường tắt bằng sự… gian lận đã phải trả giá đặt, nguy cơ thêm nhiều án phạt ở phía trước:

“Singapore dân số ít, nhưng vừa gặt thành tích lấy vé dự Asian Cup 2027. Họ cũng dùng chính sách nhập tịch, nhưng tuân thủ quy định của FIFA. Còn chúng ta muốn có được nhanh chóng bằng cách đi tắt, đã phạm sai lầm.

Nhập tịch không phải là vấn đề, nếu thực hiện đúng cách. Indonesia cũng đã làm và thành công. Còn bóng đá Malaysia, FAM đã quyết định thực hiện bước đi này để thu hẹp khoảng cách, sau khi chúng ta thua thảm 0-10 UAE vào 2015, ở vòng loại World Cup 2018.

Chúng ta đáng lẽ nên đi chậm mà chắc. Đằng này, FAM đã đi quá nhanh và mắc sai lầm nghiêm trọng, khiến bóng đá Malaysia phải xấu hổ. Vụ bê bối khiến chúng ta có thể phải nhận nhiều án phạt…”.

Cựu tuyển thủ Malaysia- nhà vô địch AFF Cup 2010, Safee Sali kêu gọi những người có liên quan trong vụ bê bối làm giả hồ sơ 7 cầu thủ nhập tịch hãy đứng ra chịu trách nhiệm để mà còn “cứu lấy nền bóng đá Malaysia”.

“Chúng ta không thể giết chết bóng đá theo cách như thế này được. Chúng ta phải yêu lấy nó, trước hết vì đất nước của mình. Bóng đá Malaysia cần phải tìm cách khắc phục. Bất cứ ai liên quan trong vụ việc thì phải chịu trách nhiệm…”.