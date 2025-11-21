Ngày 20/11, VPF có văn bản phúc đáp lại đề xuất của CLB Thể Công Viettel, với nội dung “không thể bố trí trọng tài người nước ngoài” ở trận CAHN vs Thể Công Viettel tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia.

“Việc mời trọng tài quốc tế FIFA liên quan đến sự phối hợp của nhiều bộ phận và các Liên đoàn Bóng đá Quốc gia khác, cần có thời gian để triển khai các thủ tục theo đúng quy định. Hiện tại, do điều kiện quỹ thời gian không đủ để sắp xếp và thực hiện nên Công ty VPF và BTC giải không thể bố trí trọng tài người nước ngoài điều hành trận đấu.

Trận CAHN vs Thể Công Viettel rất căng thẳng. Ảnh: S.N

Công ty VPF và BTC giải phối hợp chặt chẽ với Ban Trọng tài VFF rà soát và phân công trọng tài FIFA của Việt Nam có trình độ chuyên môn cao điều hành trận đấu; đồng thời triển khai áp dụng công nghệ VAR nhằm bảo đảm các điều kiện tốt nhất phục vụ công tác chuyên môn và công tác trọng tài đối với trận đấu nêu trên", công văn của VPF nêu rõ.

Đây là lần thứ 2 VPF từ chối đề xuất mời trọng tài ngoại điều hành một trận đấu của CLB Thể Công Viettel. Trước đó, đội bóng áo lính mong muốn có "Vua sân cỏ" ngoại điều hành ở trận gặp Ninh Bình tại vòng 6 LPBank V-League, nhưng cũng không được VPF chấp thuận vì lý do tương tự.

Đại diện Thể Công Viettel cho rằng việc sử dụng trọng tài ngoại trong các trận đấu quan trọng góp phần tạo ra dư luận tích cực, nâng cao uy tín và hình ảnh chuyên nghiệp của giải đấu trong mắt người hâm mộ cũng như truyền thông trong và ngoài nước.

Trận CAHN vs Thể Công Viettel là tâm điểm của vòng 1/8 Cúp Quốc gia, diễn ra vào lúc 19h15 ngày 23/11 trên SVĐ Hàng Đẫy, Hà Nội.