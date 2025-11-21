Trong chiến thắng 2-0 trước Lào ở lượt về bảng F, vòng loại cuối Asian Cup 2027, Xuân Son góp công với bàn thắng mở tỉ số trên chấm phạt đền. Dù pha ghi bàn không quá khó với một tiền đạo đẳng cấp, nhưng pha xuyên thủng lưới tuyển Lào có ý nghĩa rất lớn với chân sút 28 tuổi.

Xuân Son chắc chắn tự tin hơn, lấy lại cảm giác "săn bàn" sau gần 1 năm "ngủ đông". Việc Xuân Son ghi bàn ngay trận đấu trở lại tuyển Việt Nam không chỉ mang tới niềm vui cho HLV Kim Sang Sik, mà cả với CLB Thép Xanh Nam Định.

Xuân Son ghi bàn trở lại sau gần 1 năm nghỉ dưỡng thương. Ảnh: Hải Hoàng

Tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia, đội bóng thành Nam tiếp đón Long An (18h ngày 23/11). Gặp đối thủ được đánh giá yếu hơn rất nhiều, đội chủ sân Thiên Trường chơi tấn công và muốn ghi nhiều bàn thắng trong ngày ra mắt tân HLV trưởng Mauro Jeronimo.

Đặc biệt, với một trận đấu không gặp nhiều áp lực, HLV Mauro Jeronimo có thể tung Xuân Son vào sân từ băng ghế dự bị, như người đồng nghiệp ở tuyển Việt Nam vừa làm.

Chưa lấy lại được phong độ cao nhất, nhưng ở sân chơi trong nước và lại là Cúp Quốc gia gặp đối thủ đến từ giải hạng Nhất, Xuân Son đủ sức tạo nên sự khác biệt. Với anh, dù ghi bàn ở ĐTQG hay CLB lúc này đều quan trọng. Mỗi bàn thắng là sự khẳng định đầy giá trị cho sự trở lại của một cây săn bàn đẳng cấp số 1 Việt Nam.

Xuân Son sẵn sàng tái xuất trong màu áo Thép Xanh Nam Định. Ảnh: Nam Định FC

Cũng như tuyển Việt Nam, Xuân Son thi đấu ở Thép Xanh Nam Định tạo nên những hiệu ứng rất tích cực. Nhà đương kim vô địch V-League quyết tâm chấm dứt chuỗi trận toàn hòa và thua bằng một chiến thắng tưng bừng ở Cúp Quốc gia, sẵn sàng cho ngày giải VĐQG lăn bóng trở lại, bên cạnh hai giải đấu quan trọng không kém là Cúp CLB Đông Nam Á và AFC Champions League Two 2025/26.

Video tuyển Việt Nam 2-0 Lào (nguồn VTV):