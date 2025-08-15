Theo kết quả bốc thăm, CAHN nằm ở bảng E cùng với các đối thủ Beijing FC (Trung Quốc), Macarthur FC (Australia) và Tai Po FC của Hong Kong (Trung Quốc). Đây là bảng đấu được đánh giá là tương đối khó với đội bóng ngành công an.

Trong khi đó, một đại diện khác của V-League là Thép Xanh Nam Định ở bảng F cùng với các đối thủ Gamba Osaka (Nhật Bản), Ratchaburi FC (Thái Lan) và Eastern FC của Hong Kong (Trung Quốc). Bảng đấu này cũng không dễ với đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt.

CAHN lần đầu tham dự Cúp châu lục. Ảnh: S.N

Theo kế hoạch, vòng bảng Cúp C2 châu Á 2025/26 diễn ra theo thể thức vòng tròn tính điểm, thi đấu sân nhà - sân khách, mỗi bảng chọn ra 2 đội đứng đầu đi tiếp. Vòng bảng dự kiến khởi tranh từ ngày 16/9 và kết thúc vào ngày 24/12/2025. Vòng đấu loại trực tiếp diễn ra từ ngày 10 đến 19/2/2026.

Chuẩn bị cho AFC Champions League Two 2025/26, cả CAHN và Thép Xanh Nam Định đều có sự đầu tư mạnh về lực lượng, đặc biệt là ngoại binh.