Ngày đăng quang nhiều cảm xúc

Tại vòng 23 LPBank V-League 2025/26, CAHN chỉ cần một kết quả hoà trong trận tiếp đón Thanh Hoá là đủ điểm để đăng quang. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Polking muốn có thêm một chiến thắng để niềm vui trong ngày vô địch V-League được trọn vẹn. Điều quan trọng nhất, đội bóng ngành làm tất cả để khẳng định vị thế số 1, không có đối thủ nào ngăn cản họ về đích sớm.

Chiến thắng nhiều cảm xúc của CAHN. Ảnh: S.N

Cơn mưa tầm tã trên sân Hàng Đẫy khiến cuộc đối đầu giữa CAHN vs Thanh Hoá thêm nhiều cảm xúc. Đình Bắc vẫn thi đấu rất nhiệt, liên tục làm khổ hàng thủ đối phương bằng những tình huống đi bóng tốc độ và dứt điểm quyết đoán. Quang Hải, Alan, Bùi Hoàng Việt Anh, Cao Quang Vinh... cũng có một ngày thi đấu thực sự thăng hoa.

Điểm nhấn của trận đấu là màn tranh giành đá phạt đền của Alan và Đình Bắc. Nhưng cả hai lập tức đánh tan mọi nghi ngờ khi cùng nhau ăn mừng bàn thắng, đồng thời khẳng định "chiến thắng của đội bóng mới là điều quan trọng nhất".

HLV Polking cao tay và màn toả sáng đúng thời điểm của Đình Bắc

Chức vô địch của CAHN tại V-League không chỉ gây ấn tượng bởi việc đăng quang sớm 3 vòng đấu, mà còn là sự ổn định của từng cá nhân, tập thể, cũng như dấu ấn của các ngôi sao và HLV trưởng.

So với lần đăng quang chật vật năm 2023, hành trình bước lên ngôi vô địch lần này thuyết phục hơn rất nhiều, thậm chí là tuyệt đối. Sau 23 vòng đấu, đội bóng của HLV Polking giành 60 điểm, ghi 55 bàn thắng và lọt lưới 19 bàn, hơn đội bám đuổi Thể Công Viettel tới 11 điểm. Đặc biệt, CAHN chỉ thua đúng 1 trận kể từ đầu mùa giải. Những thống kê là sự khẳng định về một đội bóng công thủ toàn diện, sự ổn định trong chặng đường dài.

CAHN mới chỉ thua 1 trận sau 23 vòng đấu. Ảnh: S.N

Trên thực tế, cuộc đua V-League không dễ dàng với CAHN. Tân binh Ninh Bình có sự đầu tư mạnh và liên tục bám đuổi, thậm chí có thời điểm vươn lên dẫn đầu V-League. Thể Công Viettel cũng không từ bỏ tham vọng vô địch tới những vòng cuối, trong khi Hà Nội FC luôn là đối thủ khó chơi.

Tuy nhiên, đối mặt với nhiều thử thách, CAHN vẫn tạo nên sự khác biệt với phần còn lại của giải đấu. Đặc biệt, HLV Polking tạo nên một hệ thống có tính tổ chức cao, vận hành hiệu quả. Giá trị lớn nhất mà chiến lược gia này tạo ra với đội bóng là sự ổn định, khả năng kiểm soát cuộc đua.

Đình Bắc tạo nên sự khác biệt. Ảnh: S.N

Trong khi đó, Đình Bắc có giai đoạn bùng nổ ngoạn mục ở chặng nước rút. Sau 500 ngày "tịt ngòi", anh ghi 10 bàn thắng trong 6 trận liên tiếp, và chỉ dừng lại khi bị đồng đội Alan tranh quả penalty trong trận gần nhất gặp Thanh Hoá.

"Tấn công" đấu trưởng châu lục

Với lực lượng hiện tại, CAHN vẫn là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch V-League trong nhiều mùa giải tới. Tuy nhiên, bên cạnh các giải đấu trong nước, đội bóng ngành công an muốn trở lại đấu trường khu vực và châu lục với một diện mạo khác: Tham vọng và có thực lực, đủ sức cạnh tranh.

HLV Poking góp công lớn giúp CAHN vô địch V-League. Ảnh: S.N

"Chúng tôi luôn cần phải làm chủ trên sân nhà, và vô địch V-League hàng năm, mọi mùa giải. Nhưng giờ đây đội đang có cơ hội để bước ra đấu trường Champions League, trở lại với các giải đấu của AFC, AFF. Ở đó, chúng tôi cũng muốn thể hiện chất lượng mà đội hình này đang sở hữu", HLV Poking tự tin nói.

Với chức vô địch V-League 2025/26, CAHN nhiều khả năng đá play-off tranh suất dự AFC Champions League Elite mùa tới. Trường hợp thất bại, nhà vô địch V-League rơi xuống hạng đấu thấp hơn của bóng đá cấp CLB châu Á.

Đội bóng ngành công an quyết tâm chinh phục sân chơi châu lục. Ảnh: S.N, T.T

Theo BLV Quang Huy, một khi góp mặt ở AFC Champions League Elite, điều đó không chỉ giúp CAHN nâng tầm hình ảnh mà còn mở ra cơ hội lớn cho bóng đá Việt Nam tích lũy kinh nghiệm ở sân chơi đỉnh cao.

"Tôi cho rằng thời điểm này và cả nhiều mùa giải về sau, CAHN vẫn là đội bóng có tiềm lực, có HLV giỏi, cầu thủ chất lượng. Họ từng vào chung kết Cúp CLB Đông Nam Á và đủ tự tin cạnh tranh ở sân chơi cao hơn tầm châu Á. CAHN có thế và lực để làm tốt những mục tiêu sắp tới của mình", BLV Quang Huy đánh giá.