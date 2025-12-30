Lễ bốc thăm vòng knock-out AFC Champions League Two 2025/26 diễn ra vào chiều 30/12 chính thức xác định 16 đội bóng góp mặt ở vòng 1/8.

Theo kết quả bốc thăm, đại diện của Việt Nam là CLB CAHN đối đầu Tampines Rovers của Singapore. Đây là đối thủ được đánh giá vừa sức với thầy trò HLV Polking.

CAHN gặp đối thủ vừa sức ở vòng đấu loại trực tiếp. Ảnh: S.N

Tampines Rovers giành quyền đi tiếp với ngôi nhất bảng H. Trong khi đó, CAHN đứng nhì bảng E, xếp sau Macarthur FC của Australia.

Nếu vượt qua đại diện Singapore, đội bóng ngành công an sẽ tiến vào tứ kết, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng làm nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam ở sân chơi châu lục.

Các trận đấu vòng 16 đội diễn ra vào tháng 2/2026. Vòng tứ kết được tổ chức trong tháng 3, bán kết vào tháng 4, trước khi giải đấu khép lại bằng trận chung kết giữa đại diện khu vực Tây Á và Đông Á vào ngày 16/5/2026.