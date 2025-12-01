Tiền đạo U23 Việt Nam báo tin cực vui trước VCK châu Á 2026
Tiền đạo Bùi Vĩ Hào khẳng định mình hoàn toàn bình phục chấn thương, sẵn sàng cùng U23 Việt Nam bước vào hành trình VCK U23 châu Á 2026 với mục tiêu vào sâu tại giải.
Ảnh: VFF
Người hâm mộ được theo dõi trực tiếp các giải đấu của bóng đá Việt Nam ở sân chơi châu lục trong 3 năm tới, trước mắt là VCK U23 châu Á 2026.
AFC đánh giá cao khả năng tiến sâu, thậm chí giành chức vô địch của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026.
U23 Việt Nam tập luyện rất khẩn trương, sẵn sàng cho trận giao hữu với U23 Syria "làm nóng" cho VCK U23 châu Á 2026.