u23 viet nam 1.jpg
Chiều 29/12 theo giờ địa phương, U23 Việt Nam bước vào buổi tập thứ ba trong đợt tập huấn tại Qatar, tiếp tục hoàn thiện các khâu chuẩn bị hướng tới VCK U23 châu Á 2026.
u23 viet nam 3.jpg
Sau hai ngày đầu tiên đẩy cao khối lượng vận động nhằm giải phóng sức ỳ và củng cố nền tảng thể lực, HLV Kim Sang Sik điều chỉnh cường độ ở buổi tập này, tập trung nhiều hơn vào các nội dung phối hợp kiểm soát bóng, tổ chức tấn công và dứt điểm cầu môn. 
u23 viet nam 9.jpg
Tiền đạo Vĩ Hào cho biết: "U23 Việt Nam đang rất hưng phấn sau chức vô địch SEA Games. Tôi tin rằng toàn đội có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để bước vào giải đấu, sẵn sàng đối đầu với những đối thủ rất mạnh như Jordan, Kyrgyzstan và chủ nhà Saudi Arabia".
vi hao 1.jpg
"Ở kỳ U23 châu Á trước, tôi ghi được hai bàn và có những đóng góp nhất định cho đội. Điều đó giúp tôi có thêm sự tự tin chuẩn bị cho VCK U23 châu Á năm nay. Cảm giác bóng và thể lực của tôi hiện tại đạt 100%. Mọi thứ đều ổn và tôi cảm thấy rất tự tin khi bước vào giai đoạn tập luyện căng thẳng này”, Vĩ Hào khẳng định.
u23 viet nam 4.jpg
Buổi tập mang ý nghĩa chuẩn bị quan trọng cho trận giao hữu với U23 Syria diễn ra vào ngày 30/12. 
u23 viet nam 6.jpg
Đây được xem là bài kiểm tra chất lượng đối với U23 Việt Nam trước khi di chuyển sang Saudi Arabia tham dự VCK U23 châu Á 2026. 
u23 viet nam 2.jpg
Trung Kiên nhiều khả năng tiếp tục bắt chính trong khung gỗ U23 Việt Nam.
u23 viet nam 5.jpg
Đình Bắc và các đồng đội rất tự tin trước VCK U23 châu Á 2026.
u23 viet nam 8.jpg
Các cầu thủ U23 Việt Nam đều thể hiện tinh thần hưng phấn, nguồn năng lượng tích cực và sự tập trung cao độ trong từng bài tập.
u23 viet nam 7.jpg
Trước khi sang Saudi Arabia dự VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam có trận đấu mang tính "tổng duyệt" với U23 Syria.
u23 viet nam 10.jpg

Trận U23 Việt Nam vs U23 Syria lăn bóng và lúc 19h ngày 30/12 tại Doha, Qatar.

Ảnh: VFF