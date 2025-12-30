Sau khi giành HCV SEA Games 33, U23 Việt Nam rất được kỳ vọng tạo nên kỳ tích ở VCK U23 châu Á 2026. Đây là giải đấu mà bóng đá Việt Nam từng vào đến chung kết dưới thời HLV Park Hang Seo, tại Thường Châu (Trung Quốc) năm 2018.

Về lực lượng, U23 Việt Nam ngoài sự vắng mặt của Tuấn Phong vì chấn thương, có đầy đủ quân số như ở SEA Games 33. HLV Kim Sang Sik gọi thêm Văn Hà và Vĩ Hào, qua đó thêm lựa chọn về nhân sự, lối chơi.

"Làm nóng" cho VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam có trận giao hữu rất được chờ đợi với U23 Syria trước khi di chuyển sang Saudi Arabia vào ngày 1/1/2026.

U23 Việt Nam rất tự tin sau tấm HCV SEA Games. Ảnh: S.N

Trận đấu này được tổ chức kín nhằm đảm bảo yếu tố bảo mật thông tin cho cả hai đội. Chắc chắn HLV Kim Sang Sik sẽ sử dụng tối đa quyền thay người để có những thử nghiệm trước VCK U23 châu Á 2026.

Chiến lược gia người Hàn Quốc nhấn mạnh, sau thành công tại SEA Games, U23 Việt Nam phải tiếp tục thi đấu tốt ở những giải đấu đỉnh cao hơn. Nếu không có sự cải thiện, các cầu thủ trẻ gặp rất nhiều khó khăn khi đấu với đối thủ mạnh hơn ở sân chơi châu lục.

U23 Syria không phải là đội bóng quá mạnh ở châu Á, nhưng đội bóng này cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Đoàn quân của HLV Jehad Al-Hussain đến Qatar tập huấn trong 10 ngày, đá giao hữu thua U23 Hàn Quốc 0-1.

Đây là trận đấu mà U23 Việt Nam không đặt nặng vấn đề thắng thua, nhưng phải làm tốt nhất về lối chơi, cách vận hành cũng như tính hiệu quả. So với SEA Games, Đình Bắc và các đồng đội phải thể hiện hết khả năng mới mong có kỳ tích tại sân chơi châu lục.

Trận U23 Việt Nam vs U23 Syria lăn bóng và lúc 19h ngày 30/12 tại Doha, Qatar.