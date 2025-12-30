Tái lập kỳ tích Thường Châu

Tám năm trước, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo tiến thẳng vào trận chung kết U23 châu Á 2018 tại Thường Châu (Trung Quốc). Đó không chỉ là lần đầu tiên đứng trên sân khấu lớn nhất châu lục, mà còn là cú hích làm thay đổi vị thế, niềm tin và cách nhìn của cả khu vực lẫn châu Á dành cho bóng đá Việt Nam.

Cho đến thời điểm hiện tại, kỳ tích ấy vẫn chưa được tái lập. Các lứa U23 Việt Nam sau này, dù có những giai đoạn chơi tốt, thành tích cao nhất cũng mới chỉ dừng lại ở vòng tứ kết. Chính vì thế, mỗi lần U23 Việt Nam bước ra sân chơi này, câu hỏi “liệu có thể lặp lại Thường Châu?” được nhắc đến như một chuẩn mực đặc biệt của bóng đá trẻ nước nhà.

Khuất Văn Khang và các đồng đội đang đặt mục tiêu cao ở VCK U23 châu Á

Lần này cũng vậy. Khi U23 Việt Nam hướng tới VCK U23 châu Á tổ chức tại Saudi Arabia, người hâm mộ trông đợi, nhất là trong năm 2025, đội bóng của HLV Kim Sang Sik có thành tích tương đối ổn định, cũng như sở hữu quá trình chuẩn bị dài hơi, bài bản mà VFF dành cho.

Tinh thần ấy còn được thể hiện qua phát biểu mới đây của đội trưởng Khuất Văn Khang. Tiền vệ sinh năm 2003 không ngần ngại đặt mục tiêu vào chung kết, một tuyên bố cho thấy sự tự tin và tham vọng của tập thể U23 Việt Nam. Khi các cầu thủ dám nói về đích đến lớn, đó thường là dấu hiệu cho thấy nội lực bên trong đã đủ mạnh để nuôi dưỡng giấc mơ.

Hoàn toàn có thể

Dĩ nhiên, việc vào chung kết một giải đấu châu lục chưa bao giờ là điều dễ dàng. Ngay cả kỳ tích Thường Châu năm 2018 cũng có yếu tố thời vận, trong bối cảnh giải đấu khi đó chưa gắn với suất dự Olympic nên không ít đội bóng lớn không mang tới lực lượng mạnh nhất. Thực tế ấy cần được nhìn nhận thẳng thắn để tránh sự lạc quan quá mức.

Nếu phân tích kỹ những gì U23 Việt Nam đang sở hữu, việc mơ tới một kỳ tích mới không hề viển vông. Điểm tựa lớn nhất của HLV Kim Sang Sik nằm ở lực lượng cầu thủ giàu trải nghiệm thi đấu quốc tế. Những cái tên như Thái Sơn, Văn Khang, Đình Bắc hay Vĩ Hào không còn xa lạ với các trận cầu lớn.

Mục tiêu đó không viển vông khi U23 Việt Nam rất giàu kinh nghiệm

Thậm chí, nhiều cầu thủ trong số này từng được triệu tập lên ĐTQG dưới thời HLV Troussier, trực tiếp đối đầu với những đối thủ hàng đầu châu Á như Hàn Quốc, Uzbekistan hay Trung Quốc cách đây hai năm. Trong vòng một năm trở lại đây, họ tiếp tục được cọ xát thường xuyên ở cấp độ U23, qua đó tích lũy thêm bản lĩnh và kinh nghiệm trận mạc.

Sự dày dạn trải nghiệm ấy giúp U23 Việt Nam hoàn toàn có thể tự tin bước vào VCK U23 châu Á 2026, chưa nói các giải đấu trẻ luôn tiềm ẩn bất ngờ để thầy trò HLV Kim Sang Sik viết tiếp chương thành công mới nữa cho bóng đá nước nhà.