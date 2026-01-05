XEM CLIP:

Ngày 5/1, đại diện Cục CSGT cho biết đơn vị đã chỉ đạo xác minh, xử lý vụ việc sau khi nhận được phản ánh từ người dân.

Theo hình ảnh ghi lại, ô tô khách biển kiểm soát 24H-034.XX chạy lấn vạch liền để vượt xe khác. Phương tiện này còn đi vào làn dừng xe khẩn cấp trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai.

Hình ảnh ô tô khách "chạy ẩu" bị người dân ghi hình. Ảnh chụp màn hình

Qua xác minh, người điều khiển là Nguyễn Văn D. (SN 1982, trú tại Hưng Yên). Tại cơ quan công an, tài xế D. thừa nhận hành vi đi sai làn đường, chạy vào làn dừng xe khẩn cấp tại Km 41 và Km 194 (hướng đi Hà Nội).

Căn cứ mức độ vi phạm, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 đã lập biên bản xử phạt tài xế này 10 triệu đồng, đồng thời trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.