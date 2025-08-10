Calvert-Lewin rời Everton cuối mùa giải trước và trở thành cầu thủ tự do. Với kinh nghiệm nhiều năm chơi bóng ở Ngoại hạng Anh, tưởng chừng tiền đạo 28 tuổi sẽ nhận được nhiều lời đề nghị.

Tuy nhiên, cho đến nay anh vẫn chưa có bến đỗ mới, dù được MU và Newcastle để mắt đến.

Calvert-Lewin khao khát gia nhập MU - Ảnh: SunSport

Thực tế, mùa trước, Calvert-Lewin thường xuyên làm bạn cùng chấn thương, chỉ ghi được 3 bàn trong 26 lần ra sân

Từng có 11 lần khoác áo tuyển Anh, giai đoạn Calvert-Lewin ở đỉnh cao phong độ, Quỷ đỏ thậm chí còn sẵn sàng trả mức phí 50 triệu bảng để đưa anh về Old Trafford.

Mặc dù vậy, thương vụ trong mơ đến nhà hát ngày càng xa vời, bởi MU vừa nổ "bom tấn" Benjamin Sesko.

HLV Ruben Amorim không cần thêm phương án dự phòng trên hàng công, bởi ông còn trong tay Joshua Zirkzee và Rasmus Hojlund.

Cách duy nhất để có chỗ cho Calvert-Lewin là một trong hai cái tên nêu trên phải rời đi trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng lại.

Hojlund có khả năng chia tay sân Old Trafford cao nhất. Tay săn bàn gốc Đan Mạch đang nhận được sự quan tâm từ AC Milan.