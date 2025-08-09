MU chiêu mộ Nico Paz

Các nguồn tin từ Italia và Anh cho biết, MU đang liên hệ bước đầu tiên với Como 1907 để thảo luận về tương lai của cầu thủ trẻ Nico Paz.

Sự sáng tạo của Nico Paz được MU chú ý. Ảnh: EFE

MU cần thêm nhân sự ở hàng tiền vệ trong quá trình tái thiết đội hình. Nico Paz nổi lên như một giải pháp lý tưởng để tăng thêm tính sáng tạo cho đội hình của Ruben Amorim.

Nico Paz trưởng thành mạnh mẽ trong thời gian ở Como. Từ tiền đạo cánh tại Real Madrid, cầu thủ người Argentina toàn diện hơn dưới bàn tay Cesc Fabregas.

Cầu thủ 20 tuổi cải thiện để trở thành tiền vệ trung tâm thiên về tấn công – 5 bàn và 6 kiến tạo trong 25 trận đá vị trí này tại Como. Anh cũng có thể đảm nhận vai trò trung phong hoặc chạy cánh.

Como vừa từ chối đề nghị chuyển nhượng 40 triệu euro từ Tottenham. Báo Italia cho hay, MU đang xem xét đưa ra con số 70 triệu euro.

Real Madrid muốn lấy Vitinha

Thương vụ Rodri không dễ thực hiện, nên Real Madrid đang có kế hoạch chiêu mộ Vitinha của PSG.

Real Madrid muốn có Vitinha. Ảnh: Imago

Ở bán kết FIFA Club World Cup 2025 vừa qua, trận thua trước chính PSG với tỷ số 0-4 cho thấy Xabi Alonso rơi vào hoàn cảnh như Carlo Ancelotti: khoảng trống Toni Kroos.

Giải quyết bài toán này trở thành ưu tiên của Alonso. Bộ phận thể thao Real Madrid quyết định chọn Vitinha.

Hợp đồng của Vitinha có điều khoản cho phép anh ra đi năm 2026 với giá 90 triệu euro. Real Madrid tận dụng yếu tố này để tiến hành đàm phán cùng PSG.

Tottenham hỏi mua Ferran Torres

Sau khi chia tay Son Heung Min, trong khi James Maddison chấn thương nặng, Tottenham buộc phải tăng cường nhân sự và chọn Ferran Torres.

Ferran Torres trở thành mục tiêu của Spurs. Ảnh: EFE

Trong thời gian qua, Newcastle và Aston Villa muốn mua Torres nhưng anh từ chối – bất chấp cơ hội thi đấu bị ảnh hưởng khi Barcelona có Marcus Rashford.

Sự quan tâm của Tottenham – đội dự Champions League và đang đầu tư mạnh tay để cạnh tranh nhóm đầu Ngoại hạng Anh – có thể khiến Ferran Torres nghĩ lại.

Tottenham đưa ra đề nghị có giá 50 triệu euro cho cựu cầu thủ Man City. Barca nhiều khả năng phải bán Ferran Torres để có thể đăng ký các bản hợp đồng mới.