MU chiêu mộ Nico Paz
Các nguồn tin từ Italia và Anh cho biết, MU đang liên hệ bước đầu tiên với Como 1907 để thảo luận về tương lai của cầu thủ trẻ Nico Paz.
MU cần thêm nhân sự ở hàng tiền vệ trong quá trình tái thiết đội hình. Nico Paz nổi lên như một giải pháp lý tưởng để tăng thêm tính sáng tạo cho đội hình của Ruben Amorim.
Nico Paz trưởng thành mạnh mẽ trong thời gian ở Como. Từ tiền đạo cánh tại Real Madrid, cầu thủ người Argentina toàn diện hơn dưới bàn tay Cesc Fabregas.
Cầu thủ 20 tuổi cải thiện để trở thành tiền vệ trung tâm thiên về tấn công – 5 bàn và 6 kiến tạo trong 25 trận đá vị trí này tại Como. Anh cũng có thể đảm nhận vai trò trung phong hoặc chạy cánh.
Como vừa từ chối đề nghị chuyển nhượng 40 triệu euro từ Tottenham. Báo Italia cho hay, MU đang xem xét đưa ra con số 70 triệu euro.
Real Madrid muốn lấy Vitinha
Thương vụ Rodri không dễ thực hiện, nên Real Madrid đang có kế hoạch chiêu mộ Vitinha của PSG.
Ở bán kết FIFA Club World Cup 2025 vừa qua, trận thua trước chính PSG với tỷ số 0-4 cho thấy Xabi Alonso rơi vào hoàn cảnh như Carlo Ancelotti: khoảng trống Toni Kroos.
Giải quyết bài toán này trở thành ưu tiên của Alonso. Bộ phận thể thao Real Madrid quyết định chọn Vitinha.
Hợp đồng của Vitinha có điều khoản cho phép anh ra đi năm 2026 với giá 90 triệu euro. Real Madrid tận dụng yếu tố này để tiến hành đàm phán cùng PSG.
Tottenham hỏi mua Ferran Torres
Sau khi chia tay Son Heung Min, trong khi James Maddison chấn thương nặng, Tottenham buộc phải tăng cường nhân sự và chọn Ferran Torres.
Trong thời gian qua, Newcastle và Aston Villa muốn mua Torres nhưng anh từ chối – bất chấp cơ hội thi đấu bị ảnh hưởng khi Barcelona có Marcus Rashford.
Sự quan tâm của Tottenham – đội dự Champions League và đang đầu tư mạnh tay để cạnh tranh nhóm đầu Ngoại hạng Anh – có thể khiến Ferran Torres nghĩ lại.
Tottenham đưa ra đề nghị có giá 50 triệu euro cho cựu cầu thủ Man City. Barca nhiều khả năng phải bán Ferran Torres để có thể đăng ký các bản hợp đồng mới.
Tin vắn
- Barcelona và Ter Stegen đã hòa giải, khi thủ môn người Đức đồng ý chia sẻ thông tin y tế. Vì thế, chức danh đội trưởng của anh ở Barca cũng được 'phục hồi'.
- HLV Hansi Flick có kế hoạch kéo đồng hương Nick Woltemade về Barca trong mùa hè 2026, thay thế Robert Lewandowski.
- Hwang Hee-chan nhận được một số đề nghị chuyển nhượng và nhiều khả năng rời Wolves trong mùa hè này.
- Al Nassr đang liên hệ với Bayern Munich để hỏi mua Kingsley Coman.
- Atletico Madrid chính thức hoàn tất chiêu mộ tiền đạo Giacomo Raspadori, với tổng chi phí 26 triệu euro (22+4).
- Marca đưa tin, Atletico muốn bán Conor Gallagher, nhưng chỉ chấp nhận mức giá 40 triệu euro.
- Newcastle tiến gần đến thương vụ Yoane Wissa, người yêu cầu rời Brentford và đã bị loại khỏi đội hình.
- Tin tức từ Bồ Đào Nha cho biết, Newcastle đang liên hệ với Porto để mua Samu Aghehowa – giải pháp thay thế Isak.
- Randal Kolo Muani từ chối đến Newcastle. Cầu thủ người Pháp đang chờ Juventus dứt điểm đàm phán với CLB chủ quản PSG.
- Fulham dự kiến bổ sung hàng công với mục tiêu Umar Sadiq từ Real Sociedad.
Arsenal vẫn quan tâm đến Rodrygo của Real Madrid, nhưng họ sẽ chỉ ký hợp đồng với thời hạn mượn một mùa giải, kèm điều khoản mua đứt vào năm sau.
MU sẵn sàng chia tay Rasmus Hojlund, với những sự quan tâm từ các đội bóng lớn ở Serie A.
Vừa hụt Sesko, mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn với Newcastle khi Bayern Munich đưa ra lời đề nghị chiêu mộ Nicolas Jackson.
Tin tức về chuyển nhượng 8/8: MU chuẩn bị dứt điểm Gigio Donnarumma, Chelsea chiêu mộ Ronald Araujo, Ilkay Gundogan muốn rời Man City.
Ngay sau khi thành công vụ Sesko, MU chuyển hướng sang mục tiêu mới Carlos Baleba, tiền vệ 21 tuổi được Brighton hét giá 104 triệu bảng Anh.