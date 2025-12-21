Sáng 21/12, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) công bố danh sách ô tô, xe máy vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ được camera AI phát hiện.

Từ 12h ngày 19/12 đến 12h ngày 20/12, camera AI lắp đặt tại ngã tư Phạm Văn Bạch – Hoàng Quán Chi (Hà Nội) ghi nhận 123 trường hợp xe máy vượt đèn đỏ. Cùng thời điểm, hệ thống này cũng phát hiện 56 trường hợp người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm.

Hình ảnh xe máy vượt đèn đỏ tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi bị camera AI phát hiện. Ảnh: CACC

Cùng thời gian trên, camera AI trên đường Lê Văn Lương (Hà Nội) phát hiện hai trường hợp đi sai làn đường.

Đại diện Cục CSGT cho biết, danh sách các trường hợp vi phạm đã được chuyển cho Công an Hà Nội để xử lý theo quy định.

Tại nút Km 20 cao tốc Nội Bài – Lào Cai, camera AI ghi nhận 15.376 ô tô lưu thông trong khoảng thời gian này, trong đó phát hiện một trường hợp tài xế không thắt dây đai an toàn.