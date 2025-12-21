Sáng 21/12, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) công bố danh sách ô tô, xe máy vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ được camera AI phát hiện.
Từ 12h ngày 19/12 đến 12h ngày 20/12, camera AI lắp đặt tại ngã tư Phạm Văn Bạch – Hoàng Quán Chi (Hà Nội) ghi nhận 123 trường hợp xe máy vượt đèn đỏ. Cùng thời điểm, hệ thống này cũng phát hiện 56 trường hợp người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm.
Cùng thời gian trên, camera AI trên đường Lê Văn Lương (Hà Nội) phát hiện hai trường hợp đi sai làn đường.
Đại diện Cục CSGT cho biết, danh sách các trường hợp vi phạm đã được chuyển cho Công an Hà Nội để xử lý theo quy định.
Tại nút Km 20 cao tốc Nội Bài – Lào Cai, camera AI ghi nhận 15.376 ô tô lưu thông trong khoảng thời gian này, trong đó phát hiện một trường hợp tài xế không thắt dây đai an toàn.
|STT
|Thời gian phát hiện
|Loại cảnh báo
|Đối tượng
|Biển số
|1
|12/19/2025 17:30:55
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29L531959
|2
|12/19/2025 17:18:04
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29AB20781
|3
|12/19/2025 16:54:15
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29V760587
|4
|12/19/2025 16:53:11
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29E106561
|5
|12/19/2025 16:50:32
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29C134740
|6
|12/19/2025 16:39:37
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29S671711
|7
|12/19/2025 16:31:34
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|34B214404
|8
|12/19/2025 16:29:56
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|18B232853
|9
|12/19/2025 16:28:37
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29X51666
|10
|12/19/2025 16:25:07
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|35AA02940
|11
|12/19/2025 16:24:53
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29U54571
|12
|12/19/2025 16:13:00
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|18C129735
|13
|12/19/2025 15:55:26
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|51N34613
|14
|12/19/2025 15:50:46
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29E175110
|15
|12/19/2025 15:50:20
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|19AH04173
|16
|12/19/2025 15:50:20
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29BC06378
|17
|12/19/2025 15:45:12
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29H58986
|18
|12/19/2025 15:42:49
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|99L33816
|19
|12/19/2025 15:41:56
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|21C123282
|20
|12/19/2025 15:28:58
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29AA27150
|21
|12/19/2025 15:28:02
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|90B258751
|22
|12/19/2025 15:25:44
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|18F155745
|23
|12/19/2025 14:55:43
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|35N77969
|24
|12/19/2025 14:54:26
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29L194780
|25
|12/19/2025 14:43:08
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29S69144
|26
|12/19/2025 14:33:42
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|35AA80121
|27
|12/19/2025 14:11:46
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29MD174577
|28
|12/19/2025 14:11:21
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29E141849
|29
|12/19/2025 14:02:56
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|88H50165
|30
|12/19/2025 13:48:27
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29K208734
|31
|12/19/2025 13:28:06
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29E167055
|32
|12/19/2025 13:16:58
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29H215157
|33
|12/19/2025 13:10:07
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|30F57988
|34
|12/20/2025 08:51:44
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29Y767800
|35
|12/20/2025 08:46:17
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29BC06090
|36
|12/20/2025 08:38:55
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29MD170750
|37
|12/20/2025 08:32:53
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|19AD08959
|38
|12/20/2025 08:29:23
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29Y158285
|39
|12/20/2025 08:23:45
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|30H69901
|40
|12/20/2025 07:40:25
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|30M81243
|41
|12/20/2025 07:11:41
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|89F23956
|42
|12/20/2025 05:04:45
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29B167478
|43
|12/20/2025 01:53:16
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|188271038
|44
|12/19/2025 22:26:47
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|12H124751
|45
|12/19/2025 22:07:40
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|89L104753
|46
|12/19/2025 22:07:06
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29X583350
|47
|12/19/2025 17:39:30
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|19AA30955
|48
|12/19/2025 12:43:32
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29B131088
|49
|12/19/2025 12:40:00
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|20B164860
|50
|12/20/2025 11:45:59
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29AC80794
|51
|12/20/2025 11:01:08
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29Y745400
|52
|12/20/2025 10:55:05
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29Y368420
|53
|12/20/2025 10:54:36
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|37D25760
|54
|12/20/2025 10:44:54
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29X747874
|55
|12/20/2025 10:08:07
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|17AA52455
|56
|12/20/2025 10:07:52
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29BC10801
|57
|12/20/2025 05:54:09
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|18F108571
|58
|12/20/2025 05:54:01
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|16P63009
|59
|12/20/2025 05:50:29
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29Y305538
|60
|12/20/2025 05:38:42
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29V501201
|61
|12/20/2025 05:23:52
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29AB97356
|62
|12/20/2025 05:14:42
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|90B221243
|63
|12/20/2025 04:35:14
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|19L113932
|64
|12/20/2025 04:08:34
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|34B238151
|65
|12/20/2025 03:55:05
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|17AA05527
|66
|12/20/2025 03:27:01
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|60Z43421
|67
|12/20/2025 03:04:39
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|2291172183
|68
|12/20/2025 02:43:45
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29BN01676
|69
|12/20/2025 02:43:22
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|62B100179
|70
|12/20/2025 02:32:38
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|19H132540
|71
|12/20/2025 02:11:37
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|18K157437
|72
|12/20/2025 02:05:46
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29T150883
|73
|12/20/2025 02:03:47
|Vượt đèn đỏ
|Ô tô con
|90H02384
|74
|12/20/2025 01:49:11
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29G191100
|75
|12/20/2025 01:26:06
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29H187022
|76
|12/20/2025 01:19:03
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29G100850
|77
|12/20/2025 00:50:21
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30K99160
|78
|12/20/2025 00:45:13
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|34B439616
|79
|12/20/2025 00:35:19
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29P10716
|80
|12/20/2025 00:15:17
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|88AE01545
|81
|12/20/2025 00:11:32
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|17B244349
|82
|12/19/2025 23:39:30
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|17AK02570
|83
|12/19/2025 23:24:31
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30F33208
|84
|12/19/2025 23:21:05
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29AE36586
|85
|12/19/2025 23:15:25
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|18H12563
|86
|12/19/2025 23:15:08
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29E254936
|87
|12/19/2025 23:11:29
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29BL03033
|88
|12/19/2025 22:44:53
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|35D286003
|89
|12/19/2025 22:39:33
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|880139616
|90
|12/19/2025 22:29:55
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|20F1700G8
|91
|12/19/2025 22:28:05
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|36U580715
|92
|12/19/2025 22:20:31
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29F113707
|93
|12/19/2025 22:15:26
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29BD09996
|94
|12/19/2025 22:09:27
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29E270430
|95
|12/19/2025 21:33:22
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29H130542
|96
|12/19/2025 21:14:30
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|25AA04997
|97
|12/19/2025 21:03:11
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29T183050
|98
|12/19/2025 20:55:42
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|19N104624
|99
|12/19/2025 20:50:00
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29AD16865
|100
|12/19/2025 20:37:06
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|99L61183
|101
|12/19/2025 20:17:59
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|19L28751
|102
|12/19/2025 20:14:53
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29L173418
|103
|12/19/2025 19:56:07
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|22234162
|104
|12/19/2025 19:44:32
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29X508447
|105
|12/19/2025 19:35:02
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|37E175297
|106
|12/19/2025 19:33:10
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30F76040
|107
|12/19/2025 19:29:05
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29P194021
|108
|12/19/2025 19:29:02
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29L170121
|109
|12/19/2025 19:17:48
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29E120029
|110
|12/19/2025 19:16:09
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|36C232174
|111
|12/19/2025 18:51:21
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30X63798
|112
|12/19/2025 18:36:18
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29AD26151
|113
|12/19/2025 18:29:09
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29Y47612
|114
|12/19/2025 18:04:18
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29P103201
|115
|12/19/2025 17:43:41
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|15AE12129
|116
|12/19/2025 17:34:43
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|35B258047
|117
|12/19/2025 16:09:41
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|36A55767
|118
|12/19/2025 16:05:38
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|18H156140
|119
|12/19/2025 15:58:04
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|21LA07428
|120
|12/19/2025 15:56:15
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|98M115599
|121
|12/19/2025 15:50:51
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29E175110
|122
|12/19/2025 15:45:18
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29H58986
|123
|12/19/2025 15:45:10
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29X775006
|124
|12/19/2025 15:35:47
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29V773157
|125
|12/19/2025 15:30:06
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29T111753
|126
|12/19/2025 15:20:29
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29Y744274
|127
|12/19/2025 15:13:06
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30F10501
|128
|12/19/2025 15:06:00
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29Y770560
|129
|12/19/2025 15:05:54
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|17B353389
|130
|12/19/2025 15:05:21
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|24K94338
|131
|12/19/2025 14:42:45
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|89E157640
|132
|12/19/2025 14:35:57
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29AV05794
|133
|12/19/2025 14:33:19
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29B112352
|134
|12/19/2025 14:31:57
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29B224123
|135
|12/19/2025 14:20:42
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|37N155383
|136
|12/19/2025 14:20:09
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|18H145572
|137
|12/19/2025 13:59:55
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|36B778859
|138
|12/19/2025 13:50:03
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|33P19919
|139
|12/19/2025 13:38:46
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29X522964
|140
|12/19/2025 13:37:37
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29G171395
|141
|12/19/2025 13:05:25
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29F124151
|142
|12/19/2025 12:46:02
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|36B484680
|143
|12/19/2025 12:38:26
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29E232370
|144
|12/19/2025 12:25:30
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30K56324
|145
|12/19/2025 12:25:30
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29S173741
|146
|12/20/2025 08:39:47
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|19AA36657
|147
|12/20/2025 08:39:18
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|19S70042
|148
|12/20/2025 08:39:17
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|36R28449
|149
|12/20/2025 08:37:33
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|14P48904
|150
|12/20/2025 08:22:24
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|38C144002
|151
|12/20/2025 07:31:34
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29AT00440
|152
|12/20/2025 07:29:49
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29Y759621
|153
|12/20/2025 07:28:24
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|36H108806
|154
|12/20/2025 07:25:49
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29C132559
|155
|12/20/2025 07:16:25
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|34B513494
|156
|12/20/2025 07:02:03
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|36B341713
|157
|12/20/2025 07:00:00
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30H66294
|158
|12/20/2025 06:57:51
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29S90523
|159
|12/20/2025 06:44:38
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29AC85761
|160
|12/20/2025 06:40:47
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29X572723
|161
|12/20/2025 06:16:13
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29K193734
|162
|12/20/2025 06:14:23
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|21B231958
|163
|12/20/2025 11:41:59
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29U82851
|164
|12/20/2025 11:25:12
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|22S128714
|165
|12/20/2025 11:25:06
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|21F13448
|166
|12/20/2025 11:21:18
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29G168857
|167
|12/20/2025 11:17:59
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|89K93028
|168
|12/20/2025 11:08:05
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29L116447
|169
|12/20/2025 11:00:37
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29C177861
|170
|12/20/2025 10:47:48
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30K75787
|171
|12/20/2025 10:23:31
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29V718584
|172
|12/20/2025 10:09:42
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29P188963
|173
|12/20/2025 10:02:44
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29H155111
|174
|12/20/2025 10:00:44
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29BL04793
|175
|12/20/2025 09:56:50
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|99C145519
|176
|12/20/2025 09:56:31
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|35F102337
|177
|12/20/2025 09:43:19
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29BC11993
|178
|12/20/2025 09:18:52
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29F115453
|179
|12/20/2025 09:09:55
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|180162059
|180
|12/20/2025 11:52:21
|Không thắt dây đai an toàn
|Ô tô tải từ 3,5 tấn