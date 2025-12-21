Sáng 21/12, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) công bố danh sách ô tô, xe máy vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ được camera AI phát hiện.

Từ 12h ngày 19/12 đến 12h ngày 20/12, camera AI lắp đặt tại ngã tư Phạm Văn Bạch – Hoàng Quán Chi (Hà Nội) ghi nhận 123 trường hợp xe máy vượt đèn đỏ. Cùng thời điểm, hệ thống này cũng phát hiện 56 trường hợp người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm.

601802532_889764883386831_4859802485697019611_n.jpg
Hình ảnh xe máy vượt đèn đỏ tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi bị camera AI phát hiện. Ảnh: CACC

Cùng thời gian trên, camera AI trên đường Lê Văn Lương (Hà Nội) phát hiện hai trường hợp đi sai làn đường.

Đại diện Cục CSGT cho biết, danh sách các trường hợp vi phạm đã được chuyển cho Công an Hà Nội để xử lý theo quy định.

Tại nút Km 20 cao tốc Nội Bài – Lào Cai, camera AI ghi nhận 15.376 ô tô lưu thông trong khoảng thời gian này, trong đó phát hiện một trường hợp tài xế không thắt dây đai an toàn.

STT Thời gian phát hiện Loại cảnh báo Đối tượng Biển số
1 12/19/2025 17:30:55 Không đội mũ Xe mô tô 29L531959
2 12/19/2025 17:18:04 Không đội mũ Xe mô tô 29AB20781
3 12/19/2025 16:54:15 Không đội mũ Xe mô tô 29V760587
4 12/19/2025 16:53:11 Không đội mũ Xe mô tô 29E106561
5 12/19/2025 16:50:32 Không đội mũ Xe mô tô 29C134740
6 12/19/2025 16:39:37 Không đội mũ Xe mô tô 29S671711
7 12/19/2025 16:31:34 Không đội mũ Xe mô tô 34B214404
8 12/19/2025 16:29:56 Không đội mũ Xe mô tô 18B232853
9 12/19/2025 16:28:37 Không đội mũ Xe mô tô 29X51666
10 12/19/2025 16:25:07 Không đội mũ Xe mô tô 35AA02940
11 12/19/2025 16:24:53 Không đội mũ Xe mô tô 29U54571
12 12/19/2025 16:13:00 Không đội mũ Xe mô tô 18C129735
13 12/19/2025 15:55:26 Không đội mũ Xe mô tô 51N34613
14 12/19/2025 15:50:46 Không đội mũ Xe mô tô 29E175110
15 12/19/2025 15:50:20 Không đội mũ Xe mô tô 19AH04173
16 12/19/2025 15:50:20 Không đội mũ Xe mô tô 29BC06378
17 12/19/2025 15:45:12 Không đội mũ Xe mô tô 29H58986
18 12/19/2025 15:42:49 Không đội mũ Xe mô tô 99L33816
19 12/19/2025 15:41:56 Không đội mũ Xe mô tô 21C123282
20 12/19/2025 15:28:58 Không đội mũ Xe mô tô 29AA27150
21 12/19/2025 15:28:02 Không đội mũ Xe mô tô 90B258751
22 12/19/2025 15:25:44 Không đội mũ Xe mô tô 18F155745
23 12/19/2025 14:55:43 Không đội mũ Xe mô tô 35N77969
24 12/19/2025 14:54:26 Không đội mũ Xe mô tô 29L194780
25 12/19/2025 14:43:08 Không đội mũ Xe mô tô 29S69144
26 12/19/2025 14:33:42 Không đội mũ Xe mô tô 35AA80121
27 12/19/2025 14:11:46 Không đội mũ Xe mô tô 29MD174577
28 12/19/2025 14:11:21 Không đội mũ Xe mô tô 29E141849
29 12/19/2025 14:02:56 Không đội mũ Xe mô tô 88H50165
30 12/19/2025 13:48:27 Không đội mũ Xe mô tô 29K208734
31 12/19/2025 13:28:06 Không đội mũ Xe mô tô 29E167055
32 12/19/2025 13:16:58 Không đội mũ Xe mô tô 29H215157
33 12/19/2025 13:10:07 Không đội mũ Xe mô tô 30F57988
34 12/20/2025 08:51:44 Không đội mũ Xe mô tô 29Y767800
35 12/20/2025 08:46:17 Không đội mũ Xe mô tô 29BC06090
36 12/20/2025 08:38:55 Không đội mũ Xe mô tô 29MD170750
37 12/20/2025 08:32:53 Không đội mũ Xe mô tô 19AD08959
38 12/20/2025 08:29:23 Không đội mũ Xe mô tô 29Y158285
39 12/20/2025 08:23:45 Không đội mũ Xe mô tô 30H69901
40 12/20/2025 07:40:25 Không đội mũ Xe mô tô 30M81243
41 12/20/2025 07:11:41 Không đội mũ Xe mô tô 89F23956
42 12/20/2025 05:04:45 Không đội mũ Xe mô tô 29B167478
43 12/20/2025 01:53:16 Không đội mũ Xe mô tô 188271038
44 12/19/2025 22:26:47 Không đội mũ Xe mô tô 12H124751
45 12/19/2025 22:07:40 Không đội mũ Xe mô tô 89L104753
46 12/19/2025 22:07:06 Không đội mũ Xe mô tô 29X583350
47 12/19/2025 17:39:30 Không đội mũ Xe mô tô 19AA30955
48 12/19/2025 12:43:32 Không đội mũ Xe mô tô 29B131088
49 12/19/2025 12:40:00 Không đội mũ Xe mô tô 20B164860
50 12/20/2025 11:45:59 Không đội mũ Xe mô tô 29AC80794
51 12/20/2025 11:01:08 Không đội mũ Xe mô tô 29Y745400
52 12/20/2025 10:55:05 Không đội mũ Xe mô tô 29Y368420
53 12/20/2025 10:54:36 Không đội mũ Xe mô tô 37D25760
54 12/20/2025 10:44:54 Không đội mũ Xe mô tô 29X747874
55 12/20/2025 10:08:07 Không đội mũ Xe mô tô 17AA52455
56 12/20/2025 10:07:52 Không đội mũ Xe mô tô 29BC10801
57 12/20/2025 05:54:09 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18F108571
58 12/20/2025 05:54:01 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 16P63009
59 12/20/2025 05:50:29 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y305538
60 12/20/2025 05:38:42 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V501201
61 12/20/2025 05:23:52 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AB97356
62 12/20/2025 05:14:42 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 90B221243
63 12/20/2025 04:35:14 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19L113932
64 12/20/2025 04:08:34 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 34B238151
65 12/20/2025 03:55:05 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17AA05527
66 12/20/2025 03:27:01 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 60Z43421
67 12/20/2025 03:04:39 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 2291172183
68 12/20/2025 02:43:45 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BN01676
69 12/20/2025 02:43:22 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 62B100179
70 12/20/2025 02:32:38 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19H132540
71 12/20/2025 02:11:37 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18K157437
72 12/20/2025 02:05:46 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29T150883
73 12/20/2025 02:03:47 Vượt đèn đỏ Ô tô con 90H02384
74 12/20/2025 01:49:11 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29G191100
75 12/20/2025 01:26:06 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29H187022
76 12/20/2025 01:19:03 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29G100850
77 12/20/2025 00:50:21 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30K99160
78 12/20/2025 00:45:13 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 34B439616
79 12/20/2025 00:35:19 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P10716
80 12/20/2025 00:15:17 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 88AE01545
81 12/20/2025 00:11:32 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17B244349
82 12/19/2025 23:39:30 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17AK02570
83 12/19/2025 23:24:31 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30F33208
84 12/19/2025 23:21:05 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AE36586
85 12/19/2025 23:15:25 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18H12563
86 12/19/2025 23:15:08 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E254936
87 12/19/2025 23:11:29 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BL03033
88 12/19/2025 22:44:53 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 35D286003
89 12/19/2025 22:39:33 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 880139616
90 12/19/2025 22:29:55 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 20F1700G8
91 12/19/2025 22:28:05 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36U580715
92 12/19/2025 22:20:31 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29F113707
93 12/19/2025 22:15:26 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BD09996
94 12/19/2025 22:09:27 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E270430
95 12/19/2025 21:33:22 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29H130542
96 12/19/2025 21:14:30 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 25AA04997
97 12/19/2025 21:03:11 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29T183050
98 12/19/2025 20:55:42 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19N104624
99 12/19/2025 20:50:00 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AD16865
100 12/19/2025 20:37:06 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 99L61183
101 12/19/2025 20:17:59 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19L28751
102 12/19/2025 20:14:53 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L173418
103 12/19/2025 19:56:07 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 22234162
104 12/19/2025 19:44:32 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X508447
105 12/19/2025 19:35:02 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 37E175297
106 12/19/2025 19:33:10 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30F76040
107 12/19/2025 19:29:05 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P194021
108 12/19/2025 19:29:02 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L170121
109 12/19/2025 19:17:48 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E120029
110 12/19/2025 19:16:09 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36C232174
111 12/19/2025 18:51:21 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30X63798
112 12/19/2025 18:36:18 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AD26151
113 12/19/2025 18:29:09 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y47612
114 12/19/2025 18:04:18 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P103201
115 12/19/2025 17:43:41 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 15AE12129
116 12/19/2025 17:34:43 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 35B258047
117 12/19/2025 16:09:41 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36A55767
118 12/19/2025 16:05:38 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18H156140
119 12/19/2025 15:58:04 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 21LA07428
120 12/19/2025 15:56:15 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 98M115599
121 12/19/2025 15:50:51 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E175110
122 12/19/2025 15:45:18 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29H58986
123 12/19/2025 15:45:10 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X775006
124 12/19/2025 15:35:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V773157
125 12/19/2025 15:30:06 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29T111753
126 12/19/2025 15:20:29 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y744274
127 12/19/2025 15:13:06 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30F10501
128 12/19/2025 15:06:00 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y770560
129 12/19/2025 15:05:54 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17B353389
130 12/19/2025 15:05:21 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 24K94338
131 12/19/2025 14:42:45 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 89E157640
132 12/19/2025 14:35:57 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AV05794
133 12/19/2025 14:33:19 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29B112352
134 12/19/2025 14:31:57 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29B224123
135 12/19/2025 14:20:42 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 37N155383
136 12/19/2025 14:20:09 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18H145572
137 12/19/2025 13:59:55 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36B778859
138 12/19/2025 13:50:03 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 33P19919
139 12/19/2025 13:38:46 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X522964
140 12/19/2025 13:37:37 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29G171395
141 12/19/2025 13:05:25 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29F124151
142 12/19/2025 12:46:02 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36B484680
143 12/19/2025 12:38:26 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E232370
144 12/19/2025 12:25:30 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30K56324
145 12/19/2025 12:25:30 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29S173741
146 12/20/2025 08:39:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19AA36657
147 12/20/2025 08:39:18 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19S70042
148 12/20/2025 08:39:17 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36R28449
149 12/20/2025 08:37:33 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 14P48904
150 12/20/2025 08:22:24 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 38C144002
151 12/20/2025 07:31:34 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AT00440
152 12/20/2025 07:29:49 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y759621
153 12/20/2025 07:28:24 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36H108806
154 12/20/2025 07:25:49 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29C132559
155 12/20/2025 07:16:25 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 34B513494
156 12/20/2025 07:02:03 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36B341713
157 12/20/2025 07:00:00 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30H66294
158 12/20/2025 06:57:51 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29S90523
159 12/20/2025 06:44:38 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AC85761
160 12/20/2025 06:40:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X572723
161 12/20/2025 06:16:13 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29K193734
162 12/20/2025 06:14:23 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 21B231958
163 12/20/2025 11:41:59 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29U82851
164 12/20/2025 11:25:12 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 22S128714
165 12/20/2025 11:25:06 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 21F13448
166 12/20/2025 11:21:18 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29G168857
167 12/20/2025 11:17:59 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 89K93028
168 12/20/2025 11:08:05 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L116447
169 12/20/2025 11:00:37 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29C177861
170 12/20/2025 10:47:48 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30K75787
171 12/20/2025 10:23:31 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V718584
172 12/20/2025 10:09:42 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P188963
173 12/20/2025 10:02:44 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29H155111
174 12/20/2025 10:00:44 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BL04793
175 12/20/2025 09:56:50 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 99C145519
176 12/20/2025 09:56:31 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 35F102337
177 12/20/2025 09:43:19 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BC11993
178 12/20/2025 09:18:52 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29F115453
179 12/20/2025 09:09:55 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 180162059
180 12/20/2025 11:52:21 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn