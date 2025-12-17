XEM CLIP:

Ngày 17/12, đại diện Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết hệ thống camera AI đã bước sang ngày thứ 5 hoạt động. Ngoài việc bắt lỗi tại chỗ, thiết bị có khả năng truy vết và vẽ sơ đồ mô phỏng lộ trình di chuyển của phương tiện.

Dữ liệu hình ảnh từ các nút giao thông được lưu trữ tại hệ thống máy chủ trong hơn 75 ngày. Đây là cơ sở để lực lượng chức năng xử lý nguội các hành vi vi phạm cũ chưa bị phát hiện.

Hình ảnh ô tô 30K-970.XX bị camera AI phát hiện vi phạm. Ảnh: Đình Hiếu

Lực lượng chức năng truy vết và vẽ sơ đồ mô phỏng tuyến di chuyển của phương tiện. Ảnh: Đình Hiếu

Đơn cử là trường hợp ô tô biển số 30K-970.XX vượt đèn đỏ tại nút giao Thanh Niên - Yên Phụ (phường Tây Hồ) ngày 16/12. Qua sơ đồ mô phỏng, CSGT tiếp tục truy ra xe này còn mắc lỗi không tuân thủ vạch kẻ đường trên lộ trình di chuyển.

Tương tự, xe máy biển số 17B7-555.XX bị hệ thống bắt lỗi vượt đèn đỏ tại nút giao Đào Tấn – Bưởi ngày 15/12. Khi truy vết ngược dòng thời gian, cảnh sát phát hiện ngày 2/12, người điều khiển xe này đã chở người không đội mũ bảo hiểm tại nút giao Láng – cầu 361.

Hình ảnh xe máy mang biển số 17B7-555.XX vi phạm. Ảnh: Đình Hiếu

Trước đó, ngày 13/12, Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội chính thức vận hành với 1.837 camera các loại, kết nối trực tiếp với 188 tủ điều khiển đèn tín hiệu.

Trong đó, các camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ phát hiện tối đa 28 hành vi vi phạm như: vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, không thắt dây an toàn, sử dụng điện thoại khi lái xe...

Mục tiêu của hệ thống nhằm giảm ùn tắc, hiện đại hóa hạ tầng và nâng cao tính minh bạch trong công tác xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông.