Ngày 17/12, đại diện Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, thống kê từ ngày 13 - 16/12, hệ thống camera AI đã phát hiện gần 400 ô tô, xe máy vi phạm lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (vượt đèn đỏ).

Cụ thể, thông qua hệ thống camera AI, lực lượng CSGT đã phát hiện 393 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông trong đó có 125 ô tô và 268 mô tô.

Cũng theo đại diện Phòng CSGT Hà Nội, hành vi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông (vượt đèn đỏ) chiếm tỷ lệ cao nhất với 352 trường hợp vi phạm, gồm 87 ô tô và 265 mô tô, xe gắn máy.

Camera AI phát hiện người ngồi trên xe máy không đội mũ bảo hiểm. Ảnh: Đình Hiếu

Ngoài ra, hệ thống còn phát hiện 5 trường hợp không chấp hành chỉ dẫn vạch kẻ đường; 1 ô tô đi ngược chiều; 3 mô tô chở quá số người quy định; 21 ô tô dừng xe tại nơi có biển cấm dừng và 11 ô tô đón, trả hành khách tại nơi cấm dừng, đỗ.

Đáng chú ý, các vi phạm trên đều được phát hiện tự động nhờ hệ thống camera AI.

Đại diện Phòng CSGT Công an Hà Nội đánh giá, bước đầu, hệ thống camera AI vận hành ổn định, hiệu quả; số lượng vi phạm được ghi nhận tăng rõ rệt so với phương thức tuần tra, kiểm soát truyền thống và cao hơn so với thời điểm trước khi đưa vào vận hành chính thức. Hình ảnh trích xuất từ camera có độ phân giải cao, thể hiện rõ biển số, thời gian và hành vi vi phạm, tạo thuận lợi cho công tác xác minh, lập hồ sơ xử phạt nguội, bảo đảm tính chính xác, khách quan và thuyết phục.