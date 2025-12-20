Một tuần sau khi hơn 1.800 camera AI ở Hà Nội chính thức đi vào hoạt động, ghi nhận thực tế cho thấy, tình trạng vượt đèn đỏ, dừng xe lấn vạch, chen ngang ở các giao lộ đã giảm mạnh so với trước đây.

Các phương tiện chấp hành hiệu lệnh đèn giao thông tại nút giao đường Trần Duy Hưng với đường Phạm Hùng, một trong những nút giao phức tạp nhìn từ trên cao. Ảnh: Đức Hoàng

Tại một số nút giao lớn vào giờ cao điểm, dòng phương tiện đông nhưng trật tự. Khi đèn tín hiệu chuyển đỏ, ô tô và xe máy dừng ngay ngắn phía sau vạch kẻ đường. Cảnh “vượt một nhịp”, cố lách qua giao lộ khi đèn sắp đỏ hầu như không còn xuất hiện.

Hệ thống camera AI đi vào hoạt động giúp nâng cao ý thức chấp hành giao thông của người dân. Ảnh: Đức Hoàng

Theo quan sát từ trên cao, sự thay đổi thể hiện rất rõ. Những hàng xe xếp thẳng, dừng chờ đúng vị trí, khoảng cách giữa các phương tiện được giữ ổn định. Khi đèn xanh bật sáng, các phương tiện khởi hành đồng loạt, lưu thông trật tự, giảm đáng kể xung đột tại giao lộ.

Nhiều người tham gia giao thông cho biết, việc camera AI hoạt động liên tục, ghi nhận vi phạm tự động và xử phạt “nguội” khiến họ buộc phải cẩn trọng hơn. Không còn tâm lý “vượt nhanh cho kịp”, người điều khiển phương tiện chủ động tuân thủ tín hiệu đèn và vạch kẻ đường để tránh vi phạm.

Các phương tiện, đặc biệt là xe máy dừng đèn đỏ "thẳng tắp" tại các nút. Ảnh: Đức Hoàng

Tại những nút giao từng được xem là điểm nóng về vi phạm đèn tín hiệu, tình trạng ùn tắc do vượt đèn đỏ đã giảm. Việc các dòng xe di chuyển theo đúng quy định giúp giao thông ổn định hơn, giảm thiểu tình trạng va chạm và xung đột giao thông.

Xe máy, ô tô xếp hàng trật tự, không lấn vạch, không vượt đèn đỏ tại nút giao có lắp camera AI giám sát. Ảnh: Đức Hoàng

Theo Công an Hà Nội, 1.837 camera các loại, kết nối trực tiếp với 188 tủ điều khiển đèn tín hiệu giao thông ứng dụng AI được "tụ" về Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội. Trung tâm được trang bị 3 hệ thống, gồm: hệ thống quản lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ; hệ thống điều khiển tín hiệu giao thông thông minh thích ứng theo thời gian thực và hệ thống quản lý an ninh trật tự.

1.837 camera AI kết nối trực tiếp với 188 tủ điều khiển đèn tín hiệu giao thông ứng dụng AI được kết nối với Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội.

Các camera AI hỗ trợ phát hiện tối đa 28 hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông như: vượt đèn đỏ; không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy; không thắt dây an toàn khi điều khiển ô tô; sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện...

Theo Phòng CSGT Công an Hà Nội, mục tiêu của hệ thống không chỉ là “phạt nguội” mà còn hướng tới giảm ùn tắc, hiện đại hóa hạ tầng, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và xây dựng nếp sống văn minh đô thị; góp phần nâng cao độ chính xác và minh bạch trong công tác quản lý, xử lý vi phạm.