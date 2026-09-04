Một thông tin mới cho thấy Galaxy S27 Ultra có thể xuất hiện với một con chip do chính Samsung phát triển, thậm chí đủ sức cạnh tranh với bộ xử lý Snapdragon cao cấp nhất của Qualcomm.

Galaxy S27 Ultra. Ảnh: Android Headlines

Galaxy S27 Ultra có thể dùng chip Exynos 2700

Theo một báo cáo từ tờ Money Today của Hàn Quốc, Samsung được cho là đã thay đổi kế hoạch và đặt hàng bo mạch chủ dành cho Galaxy S27 Ultra với chip Exynos 2700.

Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là một bước ngoặt đáng chú ý đối với dòng Galaxy S Ultra.

Samsung được cho là đang áp dụng chiến lược phát triển song song cho Galaxy S27 Ultra.

Công ty vẫn tiếp tục phát triển phiên bản sử dụng chip Snapdragon, đồng thời chuẩn bị một biến thể chạy Exynos 2700.

Điều này đồng nghĩa Qualcomm chưa bị loại khỏi kế hoạch của Samsung, nhưng Exynos có thể lần đầu tiên trở lại mẫu Ultra cao cấp sau nhiều năm.

Nếu Galaxy S27 Ultra thực sự được trang bị Exynos 2700, đây sẽ là lần đầu tiên kể từ Galaxy S22 Ultra một chiếc Galaxy S Ultra sử dụng bộ xử lý Exynos.

Trong những thế hệ gần đây, Samsung đã ưu tiên Snapdragon cho các mẫu Ultra, đặc biệt tại những thị trường quan trọng.

Exynos 2700 sẽ xuất hiện ở những thị trường nào?

Khả năng Samsung sử dụng duy nhất Exynos 2700 cho toàn bộ Galaxy S27 Ultra hoặc toàn bộ dòng Galaxy S27 được đánh giá là rất thấp.

Dựa trên chiến lược phân phối chip của Samsung trong nhiều năm qua, người dùng tại Mỹ nhiều khả năng vẫn nhận được phiên bản Galaxy S27 Ultra sử dụng Snapdragon.

Trong khi đó, Exynos 2700 có thể được triển khai tại một số thị trường nhất định.

Đây cũng là cách Samsung từng làm với các thế hệ Galaxy S trước đây, khi phân chia thiết bị theo từng khu vực dựa trên loại chip.

Đối với Galaxy S27 và Galaxy S27 Plus, khả năng sử dụng Exynos tại một số thị trường thậm chí còn cao hơn.

Hai mẫu máy này gần như chắc chắn sẽ tiếp tục có phiên bản Exynos, tương tự Galaxy S26 và Galaxy S26 Plus.

Riêng Galaxy S27 Pro vẫn là một dấu hỏi. Những tin đồn hiện nay chưa hoàn toàn thống nhất về cấu hình của model này.

Tuy nhiên, phần lớn nguồn tin cho rằng Galaxy S27 Pro sẽ chia sẻ nhiều thông số kỹ thuật với phiên bản Ultra, qua đó mở ra khả năng sử dụng cùng nền tảng chip.

Vì sao Samsung bất ngờ đặt cược vào Exynos 2700?

Quyết định của Samsung có thể khiến nhiều người bất ngờ, nhưng nó có thể bắt nguồn từ những kết quả thử nghiệm đầy hứa hẹn của Exynos 2700.

Một báo cáo xuất hiện vào tháng trước cho biết Samsung đã tiến hành so sánh Exynos 2700 với nhiều phiên bản khác nhau của Snapdragon 8 Elite Gen 6.

Kết quả được cho là gây bất ngờ khi chip Exynos mới vượt qua đối thủ Qualcomm trong các bài kiểm tra quan trọng.

Trong bài kiểm tra đa lõi Geekbench 6.5, Exynos 2700 được cho là nhanh hơn tới 19% so với Snapdragon 8 Elite Gen 6 và nhanh hơn khoảng 9,5% so với Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro.

Không chỉ có hiệu năng CPU, khả năng xử lý đồ họa của Exynos 2700 cũng được cho là rất đáng chú ý.

GPU của chip này đạt hiệu năng cao hơn khoảng 5% so với Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro.

Đáng chú ý hơn, khi hoạt động trong môi trường tiêu thụ điện năng thấp, khoảng cách được báo cáo còn tăng lên 22% so với phiên bản Pro và 24% so với bản Snapdragon tiêu chuẩn.

Nếu những con số này được duy trì trên thiết bị thương mại, Exynos 2700 có thể trở thành một trong những chip di động đáng chú ý nhất của Samsung trong nhiều năm trở lại đây.

Dù vậy, cần thận trọng khi đánh giá sức mạnh thực tế của Exynos 2700 chỉ dựa trên các bài benchmark tổng hợp.

Những kết quả như Geekbench không phản ánh hoàn toàn hiệu năng của smartphone khi phải hoạt động liên tục trong thời gian dài.

Đây từng là một trong những điểm yếu của nhiều thế hệ Exynos trước đây. Chip có thể đạt điểm số rất cao trong những bài kiểm tra ngắn, nhưng hiệu năng có thể giảm khi nhiệt độ tăng hoặc khi thiết bị phải xử lý khối lượng công việc lớn trong thời gian dài.

Ngoài ra, các bài thử nghiệm nói trên được thực hiện trên những thiết bị nguyên mẫu. Cấu hình phần cứng, phần mềm và khả năng tối ưu hóa của những sản phẩm thử nghiệm này có thể khác đáng kể so với phiên bản thương mại bán ra thị trường.

Dù vậy, nếu kết quả trên phản ánh đúng năng lực của Exynos 2700, Samsung cuối cùng có thể tạo ra một đối trọng thực sự với Qualcomm trong phân khúc chip smartphone cao cấp.

(Theo PhoneArena)