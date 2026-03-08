Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm mô hình trồng cây mắc ca công nghệ cao tại bản Huổi Tao B, xã Pu Nhi, tỉnh Điện Biên - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Dự án trồng mắc ca công nghệ cao tại xã Pu Nhi do Công ty cổ phần HD Kinh Bắc làm Chủ đầu tư, với tổng diện tích 761,7 ha. Dự án bắt đầu triển khai trồng cây mắc ca từ năm 2021. Đến nay đã trồng được 470 ha, trong đó 450 ha do doanh nghiệp trực tiếp tổ chức sản xuất và 20 ha do 27 hộ dân đồng bào dân tộc Thái, Mông phát triển.

Trước khi tham gia dự án, diện tích đất này chủ yếu được người dân sử dụng để trồng các cây nông nghiệp truyền thống như lúa nương, ngô, sắn, hiệu quả kinh tế còn thấp, thu nhập bình quân sau khi trừ chi phí và công chỉ đạt khoảng 1,5-3 triệu đồng/ha.

Khi bước vào giai đoạn kinh doanh ổn định, năng suất và giá trị kinh tế của cây mắc ca sẽ góp phần nâng cao thu nhập cho người dân địa phương, đến năm thứ 10 sản lượng đạt khoảng 10kg/cây, thu nhập khoảng trên 80 triệu đồng/ha.

Các hộ dân tham gia liên kết chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái, Mông sinh sống tại địa phương. Dự án tạo công ăn, việc làm thường xuyên và theo thời vụ cho hàng trăm lao động địa phương.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu địa phương làm tốt việc quy hoạch; không trồng nhỏ lẻ mà phải liên kết, tìm thị trường - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thăm vùng trồng cây mắc ca ở xã Pu Nhi, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, cây cà phê và mắc ca có thể phát triển được ở vùng đất này. Để phát triển cây cà phê và mắc ca ở đây, cần hỗ trợ trong 5 năm đầu đối với cây mắc ca và 3 năm đầu với cây cà phê.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu địa phương làm tốt việc quy hoạch; không trồng nhỏ lẻ mà phải liên kết, tìm thị trường; chú trọng ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng, sản lượng cây trồng, chế biến; đồng thời xây dựng thương hiệu sản phẩm, mẫu mã...

Đặc biệt xây dựng mô hình liên kết giữa doanh nghiệp với người dân, hoặc lập hợp tác xã phù hợp. Qua đó, doanh nghiệp hỗ trợ cung ứng giống, phân bón; ngân hàng hỗ trợ vay vốn; các tổ chức khoa học, kỹ thuật hỗ trợ kỹ thuật… biến núi rừng Tây Bắc trùng điệp thành của cải vật chất.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng quà, biểu dương các hộ dân tiêu biểu trong sản xuất cây mắc ca, phát triển kinh tế hộ gia đình - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tặng quà, biểu dương các hộ dân tiêu biểu trong sản xuất cây mắc ca, phát triển kinh tế hộ gia đình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị bà con tìm thêm các cây trồng, vật nuôi phù hợp để sản xuất xen canh, tối ưu hóa sử dụng đất; liên kết với nhau và với doanh nghiệp, tham gia hợp tác xã, dồn đất, cùng nhau sản xuất kinh doanh, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành dự án bảo tồn, tôn tạo di tích Him Lam

Tại tỉnh Điện Biên, ngày 8/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành dự án đầu tư xây dựng bảo tồn, tôn tạo di tích Him Lam giai đoạn II (Khu trung tâm đề kháng Him Lam) tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự lễ khánh thành dự án đầu tư xây dựng bảo tồn, tôn tạo di tích Him Lam giai đoạn II - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Him Lam là một trung tâm đề kháng mạnh ở phía Đông Bắc của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ mà thực dân Pháp xây dựng. Tại đây, quân Pháp bố trí hệ thống phòng ngự vững chắc, liên hoàn, có hệ thống hoả lực mạnh. Him Lam được coi là "cánh cửa thép" để bảo vệ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Trung tâm đề kháng Him Lam được Bộ chỉ huy mặt trận của ta chọn làm mục tiêu mở màn chiến dịch. Vào ngày 13/3/1954, quân ta đã tấn công và làm chủ Him Lam, mở màn cho chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy 5 châu, trấn động địa cầu".

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu dự lễ khánh thành - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Di tích lịch sử Him Lam nằm cách trung tâm tỉnh Điện Biên khoảng 3 km về phía Đông Bắc, có tổng diện tích gần 137 nghìn m2. Dự án đầu tư xây dựng bảo tồn, tôn tạo di tích Khu trung tâm đề kháng Him Lam được khởi công vào cuối tháng 6/2025, với tổng mức đầu tư 91 tỉ đồng. Dự án xây dựng tập trung vào hai hạng mục chính: bức phù điêu; nhà dâng hương thiết kế hình lục giác và các công trình, hạng mục phụ trợ.

Thủ tướng và các đại biểu cắt băng khánh thành công trình bảo tồn, tôn tạo di tích Him Lam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Bức phù điêu là điểm nhấn của di tích, tái hiện khí thế chiến đấu hào hùng của trận đánh vào trung tâm đề kháng Him Lam (ngày 13/3/1954) - trận đánh mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ, với tổng diện tích 460m2, chiều dài 45m, chiều cao cả bệ đến điểm cao nhất 8,9m, chất liệu đá tự nhiên.

Thủ tướng chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu và các em học sinh - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Công trình được đầu tư xã hội hoá, nhằm tri ân các chiến sĩ Điện Biên và anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hi sinh làm nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Công trình hoàn thành đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân cả nước, các cựu chiến binh, người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ khi đến mảnh đất Điện Biên anh hùng.

