Bộ Nội vụ vừa chính thức có ý kiến trước hàng loạt kiến nghị của các bộ, ngành và địa phương liên quan đến nhu cầu bổ sung biên chế cấp xã, điều chuyển biên chế sự nghiệp sang biên chế công chức cũng như bảo đảm nhân lực cho lĩnh vực giáo dục, y tế và Trung tâm phục vụ hành chính công.

Theo Bộ Nội vụ, việc bố trí biên chế hiện nay được thực hiện trên cơ sở các hướng dẫn của Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gắn với việc triển khai các kết luận số 163 và 174 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Trên cơ sở đó, Ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy đã chủ động quyết định, bố trí biên chế cho các cơ quan thuộc khối Đảng, chính quyền và đoàn thể ở địa phương bao gồm cả cấp xã, trong tổng số biên chế năm 2025 đã được Ban Tổ chức Trung ương giao.

Hiện nay, thực hiện chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ đang phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng dự thảo báo cáo đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031 để trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

Trong đó, Bộ Nội vụ đề xuất việc xác định nhu cầu biên chế cấp xã phải căn cứ vào cơ cấu vị trí việc làm, đồng thời có điều chỉnh phù hợp với quy mô dân số và đặc thù vùng miền, nhất là khu vực miền núi, vùng cao, biên giới.

Ảnh minh họa: Nguyễn Huế

Sau khi phương án biên chế giai đoạn 2026-2031 được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các địa phương sẽ tiếp tục chủ động bố trí, giao biên chế trên cơ sở khối lượng công việc, mức độ hiện đại hóa nền hành chính, quy mô dân số, diện tích tự nhiên, yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự…, nhưng không làm tăng tổng số biên chế công chức đã được giao.

Xây dựng biên chế giai đoạn 2026-2031

Liên quan đến kiến nghị điều chuyển biên chế sự nghiệp thành biên chế công chức tại một số cơ quan hành chính nhà nước, Bộ Nội vụ cho biết nội dung này đã được tổng hợp, báo cáo trong quá trình xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2022-2026.

Hiện nay, Bộ tiếp tục phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương xây dựng dự thảo đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031, trong đó có nội dung điều chuyển biên chế sự nghiệp sang biên chế công chức tại một số cơ quan, tổ chức hành chính của bộ, ngành, địa phương; đồng thời xem xét giao biên chế công chức cho các cơ quan có cơ chế tài chính đặc thù nhưng chưa được giao biên chế.

Sau khi Bộ Chính trị xem xét, phê duyệt, đây sẽ là căn cứ để tổ chức triển khai thống nhất trong toàn hệ thống.

Đối với lĩnh vực giáo dục và y tế, Bộ Nội vụ đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế để rà soát, hoàn thiện các quy định về định mức biên chế theo đúng chủ trương của Bộ Chính trị, đồng thời tăng cường phân cấp, phân quyền theo hướng “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

Song song với đó, Bộ Nội vụ tiếp tục tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định biên chế hệ thống chính trị giai đoạn 2026-2031, bảo đảm đủ số lượng người làm việc trong lĩnh vực giáo dục và y tế.

Về nhân sự tại Trung tâm phục vụ hành chính công, Bộ Nội vụ nhấn mạnh Nghị định số 118/2025 của Chính phủ đã quy định rõ về tổ chức và người làm việc tại bộ phận một cửa. Các địa phương được yêu cầu căn cứ quy định hiện hành và biên chế được giao để bố trí nhân sự phù hợp, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giai đoạn tới.