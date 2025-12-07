Bên trong căn cứ ngầm bí mật của quân đội Ukraine. Video: Sky News

Theo Sky News, căn cứ này được Ukraine giữ bí mật tới mức binh lính phải thay thường phục mỗi khi ra ngoài để tránh gây chú ý và các nhà báo thường sẽ không được phép vào bên trong. Căn cứ nằm dưới lòng đất có đủ phòng tác chiến, ký túc xá, bếp, căng tin và phòng tập thể dục.

Trung tá Arsen Dimitric, Tham mưu trưởng Quân đoàn 1 Azov thuộc Vệ binh quốc gia Ukraine, một trong những lực lượng chiến đấu hiệu quả nhất của Kiev, đã tiếp phóng viên của Sky News bên trong căn cứ. Ông Dimitric cho biết, binh lính của ông đã chiến đấu tại khu vực này từ hồi mùa hè, chống lại các cuộc tấn công ngày càng tăng của Nga ở trong và xung quanh thành phố Pokrovsk.

Vị chỉ huy này nói: "Chúng tôi đặt mục tiêu tiêu diệt càng nhiều kẻ thù càng tốt. Liệu chúng tôi có chịu tổn thất không? Có. Liệu có đau đơn không? Chắc chắn rồi".

Trung tá Arsen Dimitric, tham mưu trưởng Quân đoàn 1 Azov thuộc Vệ binh Quốc gia Ukraine. Ảnh: Sky News

Trung tá Dimitric nói thêm, nếu quân Nga có thể tiếp tục tiến công, sẽ có nhiều người Ukraine phải chịu thiệt hại hơn nữa. Ông ước tính gần 17.000 lính Nga đã thiệt mạng hoặc bị thương trong các cuộc giao tranh tại đâyy kể từ tháng 8 tới tháng 11 năm nay. "Nhiệm vụ của chúng tôi là tấn công họ mạnh nhất có thể ở nhiều khu vực khác nhau. Chúng tôi tập trung vào hoạt động của mình, những người khác tập trung vào hoạt động của họ và ban lãnh đạo sẽ đàm phán các điều khoản tốt nhất có thể", Tham mưu trưởng Quân đoàn 1 Azov của Ukraine bày tỏ.

Theo bản dự thảo ban đầu của đề xuất thỏa thuận hòa bình giữa Kiev và Moscow do Mỹ đưa ra, vùng đất mà quân đoàn Azov đang chiến đấu để giữ vững quyền kiểm soát của Kiev, sẽ được trao cho Nga.