Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine.

Hãng tin CNN dẫn lời các quan chức Ukraine cho hay, cuộc đàm phán marathon giữa đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump với các đại diện của Kiev gồm Rustem Umerov và Andriy Hnatov bắt đầu vào ngày 4/12 và kết thúc vào ngày 6/12.

Đại sứ Ukraine tại Mỹ Olga Stefanishyna cho hay, sau 3 ngày đàm phán về một thỏa thuận hòa bình do Nga đề xuất, hai bên vẫn nỗ lực tìm ra các giải pháp thực tế và có thể chấp nhận được. "Những thách thức chính ở giai đoạn này liên quan tới lãnh thổ và đảm bảo an ninh. Chúng tôi đang tích cực tìm kiếm các hình thức tối ưu để giải quyết các vấn đề đó. Thông tin chi tiết hơn sẽ được cung cấp sau khi tất cả thông tin được tổng hợp", bà Stefanishyna nói.

Vấn đề lãnh thổ và đảm bảo an ninh cho Ukraine là điểm bế tắc lâu nay đối với bất kỳ thỏa thuận nào có thể có. Ukraine vẫn khẳng định một kết thúc công bằng cho xung đột sẽ bao gồm các đảm bảo an ninh đáng tin cậy và sẽ không buộc nước này phải nhượng thêm lãnh thổ cho Nga.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố với các phóng viên ở Ấn Độ rằng, Moscow sẽ giành quyền kiểm soát vùng Donbass ở phía đông Ukraine bằng mọi giá.

Các cuộc đàm phán ở Miami diễn ra sau chuyến thăm Moscow của ông Kushner và ông Witkoff. Tổng thống Trump ngày 3/12 tuyên bố, phái đoàn Mỹ có có một cuộc gặp hiệu quả với Tổng thống Putin và họ tin Nga muốn kết thúc xung đột dù cuộc đàm phán không đạt đột phá nào.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 6/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay, ông đã có một cuộc điện đàm "dài" và "mang tính xây dựng" với các phái viên Mỹ Witkoff và ông Kushner cũng như phái đoàn Ukraine tại Miami.

Ông Zelensky thông tin: "Chúng tôi đã thảo luận nhiều khía cạnh và đi sâu vào những điểm chính có thể đảm bảo chấm dứt đổ máu và loại bỏ mối đe dọa về một hành động quân sự toàn diện mới của Nga. Chúng tôi đã nhất trí về các bước tiếp theo và định dạng cho các cuộc đàm phán với Mỹ".

Ông Zelensky cho biết thêm, cuộc điện đàm cũng thảo luận về "nguy cơ Nga không thực hiện các cam kết của mình như đã xảy ra nhiều lần trong quá khứ".

Hòa bình và các điều kiện liên quan cũng sẽ là chủ đề của cuộc gặp giữa Tổng thống Zelensky và các nhà lãnh đạo Pháp, Anh và Đức tại London vào ngày 8/12. Tổng thống Pháp Emanuel Macron ngày 6/12 cho hay, cuộc thảo luận sẽ đề cập đến "tình hình và các cuộc đàm phán đang diễn ra trong khuôn khổ hòa giải của Mỹ".