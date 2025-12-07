Ông Andrey Yermak. Ảnh: Văn phòng tổng thống Ukraine

Theo đài RT và báo Kyiv Post, Tổng thống Zelensky ngày 5/12 đã ký 2 sắc lệnh cách chức cộng sự lâu năm Yermak khỏi Hội đồng An ninh quốc gia Ukraine và Bộ tham mưu của Tổng tư lệnh tối cao.

Trước khi mất chức trong chính quyền Zelensky, ông Yermak là nhân vật chủ chốt trong cơ cấu chính trị Ukraine và thường được mô tả là một "hồng y xám" hoặc thậm chí là người nắm quyền lãnh đạo thực sự tại nước này.

Theo truyền thông Ukraine, ông Yermak vẫn giữ nhiều chức vụ cấp cao khác, bao gồm thành viên của Hội đồng quốc gia về chính sách chống tham nhũng, Hội đồng đầu tư quốc gia và Hội đồng hỗ trợ doanh nhân cũng như nắm giữ một số vị trí trong các nhóm cố vấn của chính phủ.

Tuần trước, ông Yermak đã đệ đơn từ chức Chánh văn phòng tổng thống vài giờ sau khi Cục Chống tham nhũng quốc gia Ukraine (NABU) và Văn phòng Công tố đặc biệt chống tham nhũng (SAPO) đột kích nhà ông. Việc khám xét trên là một phần của cuộc điều tra đang diễn ra liên quan đến đại án tham nhũng quy mô lớn, tình nghi có liên quan đến nhóm thân cận Tổng thống Zelensky.

Bê bối tham nhũng nổ ra vào giữa tháng 11, khi NABU và SAP công bố cuộc điều tra về vụ tham nhũng trị giá 100 triệu USD. Đường dây tội phạm, với nghi phạm chính là Timur Mindich, một cựu cộng sự kinh doanh của Tổng thống Zelensky cầm đầu, đã biển thủ số tiền này thông qua các khoản lại quả của công ty năng lượng hạt nhân nhà nước Energoatom của Ukraine. Mindich đã trốn khỏi Ukraine vài giờ trước khi các đặc vụ chống tham nhũng đột kích nhà của ông ta.

Nhiều nhân vật cấp cao khác của Ukraine, bao gồm ít nhất 5 nghị sĩ, được cho có dính líu đến bê bối này.