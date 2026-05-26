Đài RT ngày 24/5 đưa tin quân đội Mỹ mới đây đã công bố đoạn video ghi lại cảnh các máy bay MV-22B Osprey tiến hành diễn tập tại Caracas, đánh dấu cuộc tập trận đầu tiên của các lực lượng Washington trên lãnh thổ Venezuela sau vụ tấn công, bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro hồi đầu năm nay.

Trong đoạn video, có thể thấy rõ 2 máy bay Osprey của Thủy quân lục chiến Mỹ hạ cánh gần Đại sứ quán Mỹ nhằm mô phỏng tình huống sơ tán khẩn cấp khỏi cơ sở này. Dấu hiệu nhận diện trên các máy bay cho thấy chúng thuộc phi đội MV-22 số 263, đang được triển khai trên tàu tấn công đổ bộ USS Iwo Jima của Mỹ.

Máy bay Osprey của Mỹ diễn tập tại thủ đô Venezuela. Video: X/@usembassyve

"Cuộc diễn tập nhằm đảm bảo khả năng phản ứng nhanh của quân đội Mỹ, vốn là yếu tố then chốt trong năng lực sẵn sàng tác chiến, không chỉ tại Venezuela mà còn trên toàn thế giới", thông cáo của Đại sứ quán Mỹ tại Caracas cho biết.

Cuối tuần trước, Bộ Ngoại giao Venezuela đã xác nhận việc nước này đồng ý để Mỹ sử dụng không phận Caracas cho hoạt động diễn tập sơ tán. Động thái đã phản ánh sự thay đổi mạnh mẽ trong quan hệ giữa Washington và Caracas.

"Chim ưng biển" Osprey có chiều dài 17,48m; rộng 25,77m bao gồm cả kích thước các cánh quạt; cao 6,73m khi xoay động cơ theo chiều thẳng đứng; trọng lượng cất cánh tối đa đạt 27,4 tấn. Khoang của máy bay này đủ sức chứa 24 binh sĩ hoặc hơn 9 tấn hàng hóa.

Một trong những tính năng độc đáo của Osprey là khả năng chuyển đổi chế độ bay từ trực thăng sang phản lực trong vòng 12 giây. Nhờ vậy, loại máy bay này sẽ giúp quân đội Mỹ có ưu thế lớn trong việc triển khai quân nhanh chóng tới những địa điểm quan trọng.