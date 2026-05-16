Trả lời phỏng vấn hãng tin Fox News ngày 15/5 sau khi kết thúc chuyến thăm Trung Quốc, ông Trump nói: "Trong 4 năm đầu tiên, tôi đã xây dựng lực lượng quân sự mạnh nhất thế giới, điều đó đã được thể hiện ở Venezuela. Chiến dịch nhằm vào ông Maduro chỉ kéo dài 48 phút và 13 giây".

Người đứng đầu nước Mỹ cho biết thêm: "Venezuela là một quốc gia mạnh mẽ với quân đội hùng mạnh nhưng mọi việc diễn ra rất nhanh chóng. Nhân tiện, chúng tôi đã kiếm bộn tiền từ dầu mỏ của họ. Ngoài ra, trong 8 tháng qua, số tiền chính quyền Caracas kiếm được cũng nhiều hơn so với 10 năm trước đó".

Hồi tháng 1, Mỹ đã thực hiện chiến dịch quân sự chớp nhoáng nhằm bắt giữ Tổng thống Venezuela Maduro. Ông Maduro bị đưa đến Mỹ và bị truy tố cùng với vợ - Cilia Flores về các cáo buộc âm mưu khủng bố ma túy và những tội danh khác.

Theo Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ, là một trong những nước thành viên sáng lập của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), Venezuela sở hữu trữ lượng dầu mỏ được chứng minh lớn nhất thế giới với ước tính 303 tỷ thùng, chiếm 17% trữ lượng toàn cầu. Các lệnh trừng phạt nước ngoài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế Venezuela trong thập kỷ qua, khiến nước này vỡ nợ và nợ công tăng vọt.

Kênh CNBC dẫn tin từ tổ chức tư vấn tài chính độc lập OMFIF ước tính tổng số nợ không thể chi trả của Venezuela hiện lên tới ít nhất 150 tỷ USD, tương đương hơn 200% GDP của nước này. Venezuela đã ngừng thanh toán nợ công từ năm 2017 khi rơi vào tình trạng siêu lạm phát.