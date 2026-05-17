Theo hãng thông tấn CBS, cơ quan di trú Venezuela ngày 16/5 đã thông báo về việc trục xuất cựu Bộ trưởng Công nghiệp Alex Saab, đánh dấu lần thứ hai ông này bị dẫn độ sang Mỹ.

"Quyết định trục xuất được đưa ra trên cơ sở công dân Colombia nói trên có liên quan đến nhiều tội danh tại Mỹ, điều đã được công khai rộng rãi", thông cáo của cơ quan di trú Venezuela nêu rõ.

Trong thông cáo, giới chức Venezuela đã gọi ông Saab là "công dân Colombia" thay vì công dân Venezuela, động thái được cho là để "lách" các quy định pháp luật trong nước, vốn cấm dẫn độ công dân Venezuela.

Theo truyền thông địa phương, ông Alex Saab (54 tuổi) là doanh nhân sinh ra tại Colombia, trở nên thân cận với chính quyền Venezuela trong những năm cuối nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Hugo Chavez. Tới thời ông Nicolas Maduro, ông Saab là người điều hành phần lớn công việc nhập khẩu của chính quyền.

Vào năm 2021, ông Saab bị dẫn độ sang Mỹ vì các cáo buộc rửa tiền và tham nhũng. Tới năm 2023, ông này được trả tự do trong khuôn khổ cuộc trao đổi tù nhân giữa Mỹ với Venezuela.

Vốn là một đồng minh thân cận của ông Maduro, nhân vật này đã mất đi tầm ảnh hưởng trong chính quyền ngay khi Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez lên nắm quyền. Ông Saab hiện đã bị loại khỏi nội các và tước vai trò trung gian chính đối với các doanh nghiệp nước ngoài muốn đầu tư vào Venezuela.