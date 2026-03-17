Hãng thông tấn CNN đưa tin, các hệ thống phòng thủ chống tên lửa, đạn pháo và đạn cối (C-RAM) được lắp đặt bên trong đại sứ quán Mỹ ở Iraq vào rạng sáng 17/3 đã được kích hoạt để đối phó nhiều UAV đang tiếp cận khu phức hợp này.

Đoạn video do hãng tin RT đăng tải cho thấy, dưới làn đạn dày đặc của hệ thống C-Ram, UAV đã phát nổ trên không. “UAV bị hệ thống C-RAM của Mỹ phá hủy ở cự ly gần, trông như một cuộc chiến khoa học viễn tưởng”, trích chú thích đăng kèm đoạn video.

Hệ thống C-RAM lắp trong đại sứ quán Mỹ ở Iraq khai hỏa vào UAV. Ảnh: RT/Mạng xã hội X

Theo hãng tin CNN, ít nhất 1 UAV “đã rơi xuống khu vực gần đại sứ quán Mỹ ở Iraq”.

Kể từ khi xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran nổ ra, Vùng Xanh, nơi đặt đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad của Iraq, đã trở thành mục tiêu của hàng loạt cuộc tấn công trả đũa bằng UAV do Iran tiến hành.