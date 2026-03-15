Đoạn video được chuyên trang quân sự Defence Express chia sẻ cho thấy, các binh sĩ thuộc Lực lượng Hệ thống Không người lái (USF) của Ukraine thời gian gần đây đã phá hủy một xe phòng không Buk-M1 và hệ thống radar Nebo của Nga lần lượt ở các khu vực Kurakhove thuộc tỉnh Donetsk và bán đảo Crưm.

“Các đòn tập kích là một phần của những nỗ lực làm suy yếu mạng lưới phòng không của Nga. Việc tiêu diệt những hệ thống như vậy mở ra nhiều khoảng trống trong việc phát hiện và tác chiến, điều đó khiến các UAV của Ukraine dễ dàng thực hiện nhiều cuộc tấn công phía sau chiến tuyến”, thông cáo từ USF viết.

Xe Buk-M1 của Nga bị tấn công. Ảnh: USF

Buk là hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung do tập đoàn Almaz-Altey của Liên Xô phát triển. Kể từ khi được đưa vào biên chế năm 1980, hệ thống này dần được cải tiến và nâng cấp liên tục với các phiên bản Buk-M1, Buk-M2 và Buk-M3.

Một tiểu đoàn Buk đầy đủ bao gồm một xe chỉ huy, một radar trinh sát và 6 xe phóng tên lửa, trong đó mỗi xe có 4 quả tên lửa ở trạng thái sẵn sàng và 4 quả dự trữ. Tên lửa của tổ hợp này có tầm bắn tối đa 35km, mỗi quả được trang bị đầu đạn nặng 70kg.