Đoạn video do hãng tin Fars đăng tải trên mạng xã hội X ngày 10/3 cho thấy thiết bị điện tử của Iran đang theo dõi hướng bay của một chiếc UAV giữa đêm tối. Trong những giây cuối của đoạn video, một quả đạn hoặc tên lửa đã nhắm trúng UAV trên.

Đạn hoặc tên lửa Iran tấn công chiếc UAV. Ảnh: Fars News

“Khoảnh khắc UAV MQ-9 bị phá hủy trên bầu trời khu vực Jam và Khormuj tại tỉnh Bushehr”, Fars chú thích. Tuy nhiên, hãng tin này không nêu rõ nguồn gốc của chiếc UAV bị bắn hạ.

Theo chuyên trang quân sự Global Military, MQ-9 Reaper "Tử thần" là UAV chiến đấu do nhà thầu quân sự General Atomics Aeronautical Systems thiết kế dựa trên mẫu UAV MQ-1 Predator sản xuất trước đó. MQ-9 dài 11m, chiều rộng sải cánh 20m. Tải trọng cất cánh tối đa của UAV này đạt 4,76 tấn.

Bảng so sánh kích thước và tính năng kỹ thuật giữa MQ-1 Predator và MQ-9. Ảnh: Global Military

MQ-9 Reaper được trang bị một động cơ Honeywell TP331-10 với công suất 900 mã lực. Nhờ vậy, vận tốc tối đa khi bay của UAV có thể đạt 300 km/h và tầm hoạt động lên tới hơn 1.850km. Thời gian hoạt động liên tục là 24 tiếng.

MQ-9 Reaper được lắp 6 giá treo dưới cánh và thân để mang các tên lửa không đối đất Hellfire hoặc nhiều loại bom khác nhau, tùy theo nhiệm vụ mà người điều khiển UAV cần thực hiện.