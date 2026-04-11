Video: Robert Brovdi/Defence

Chuyên trang quân sự Defence cho hay, các thiết bị bay trinh sát của quân đội Ukraine khi hoạt động ở khu vực tiền tuyến hôm 8/4 đã phát hiện một xe phòng không Tor-M1 Nga đang tác chiến độc lập. Các đơn vị điều khiển FPV của Ukraine sau đó nhận nhiệm vụ tấn công khí tài trên.

Đoạn video do sĩ quan Robert “Madyar” Brovdi, chỉ huy lực lượng hệ thống không người lái của Ukraine đăng tải cho thấy kíp chiến đấu xe Tor-M1 Nga đã phóng ít nhất 2 tên lửa để bắn hạ các FPV Ukraine đang tiếp cận khí tài này. Sau khi bắn hết tên lửa, xe Tor-M1 Nga đã trở thành mục tiêu tấn công của FPV cảm tử Ukraine.

FPV Ukraine lao vào cỗ xe phòng không Torm-M1 của Nga. Ảnh: Robert Brovdi/Defence

“Đây là hệ thống phòng không thứ 9 của Nga bị phá hủy trong 9 ngày qua. Điều này khiến mạng lưới phòng không của đối phương dần suy yếu, nhất là ở cấp chiến thuật”, sĩ quan Brovdi nhận xét.

Hiện quân Nga chưa bình luận về nội dung đoạn video.