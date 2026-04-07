Theo hãng thông tấn Mehr của Iran, các hệ thống phòng không tiên tiến của Lực lượng Hàng không vũ trụ trực thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã đánh chặn và phá hủy UAV Hermes 900 của Israel trên bầu trời quận Andimeshk.

Đoạn video do Mehr đăng tải cho thấy các đơn vị phòng không Iran thông qua thiết bị quân sự đã theo dõi hướng di chuyển của UAV. Vài giây sau, một quả đạn bay đến và bắn nổ UAV.

Trong khi đó, các hãng thông tấn Fars và Tasnim của Iran lại đưa tin chiếc UAV bị bắn hạ thuộc mẫu MQ-9 của Mỹ.

Hiện các trang tin độc lập chưa thể xác minh thông tin do truyền thông Iran công bố. Quân đội Israel cũng chưa lên tiếng bình luận về sự việc.